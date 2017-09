¿Jorge Javier Vázquez dice adiós a 'Sálvame'? El presentador aseguró que regresaría al programa el pasado miércoles 20, todavía no ha tomado las riendas del formato, como tampoco lo ha hecho de 'Sábado Deluxe' ELCOMERCIO.ES Jueves, 28 septiembre 2017, 00:03

Mediaset ha tenido que desmentir esta semana uno de los rumores que con mayor fuerza venía sonando en Telecinco durante los últimos días. Se trata de la desaparición de Jorge Javier Vázquez de 'Sálvame'. Lo cierto es que, aunque el presentador aseguró que regresaría al programa el pasado miércoles 20, todavía no ha tomado las riendas del formato, como tampoco lo ha hecho de 'Sábado Deluxe'.

La desaparición de Jorge Javier Vázquez, como no podía ser de otra forma, ha dado pie a rumores de todo tipo, según publica 'ABC'. Por un lado están quienes afirman que el periodista habría optado por no regresar a 'Sálvame' debido a celos profesionales. Al parecer, Vázquez no estaría de acuerdo con los nuevos presentadores del formato, que en los últimos meses no solo ha quedado en manos de Paz Padilla y Carlota Corredera sino también de Kiko Hernández y David Valdeperas. Tal y como publica la revista 'Look', Jorge Javier Vázquez se sentiría «traicionado» por esta decisión así como con el reparto de los ingresos publicitarios.

El grupo de comunicación, por su parte, ha decidido atajar las habladurías afirmando que Jorge Javier Vázquez se encuentra centrado en el arranque de «Gran Hermano Revolution», cuyo comienzo no ha convencido de momento a la audiencia.