Jorge Javier afirma que Kiko Hernández mantuvo relaciones con compañeras del trabajo Jorge Javier Vázquez afirma que el colaborador de 'Sálvame' se «ha enrollado con tías del trabajo» EL COMERCIO Jueves, 15 febrero 2018, 21:29

Esta semana Kiko Hernández enseña por dentro las dos viviendas que ha puesto a la venta tras el nacimiento de sus dos hijas. Según cuenta en la entrevista a 'Diez Minutos', su vida de ha cambiado completamente desde que fue papa de las pequeñas, Abril y Jimena: «Vendo mis chalets por mis hijas», afirmó.

Las reacciones a la entrevista del colaborador del programa de Telecinco 'Sálvame', no se han hecho esperar. Y es que Hernández ha confesado, además, que le gusta jugar con la ambigüedad en lo que a su condición sexual se refiere. Pero, Jorge Javier Vázquez ha llegado a una conclusión: «Kiko no es gay porque si no, ya nos hubiéramos acostado hace tiempo».

La respuesta de Hernández no se hizo esperar: «No me suelo relacionar con gente del trabajo... bueno no, me he equivocado». Finalmente, el presentador decía: «Tú te has enrollado con tías del trabajo»