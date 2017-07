Instagram | Kiko Rivera y su 'hazaña' con un flamenco El hijo de Isabel Pantoja llena las redes sociales de bromas y comentarios jocosos por su iniciativa en una piscina EL COMERCIO Gijón Miércoles, 5 julio 2017, 17:59

A Kiko Rivera le gusta llamar la atención. No hay duda. Y no escatima en ingenio a la hora de hacerlo. Es más: invia a sus seguidores (e incita a sus detractores) a comentar sus últimas hazañas. "Me llamaréis masoca, pero cómo que echo en falta cuando los youtubers se metían conmigo, dónde andarán Wismichu o Auronplay. !Cagaos!", señalaba hace unos días en Twitter.

Pero el reto no fue suficiente, así que subió la apuesta. ¿Cómo? Pues en un alarde de imaginación, ha publicado un vídeo en Instagram en el que se le ve saltando a cámara lenta sobre un flamento hinchable que flota en una piscina.

El gordito relleno de pone flamenco 😂😂😂😂💣💣💣💣 Una publicación compartida de Kiko Rivera (@riverakiko) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 6:41 PDT

La estampa, como era de esperar, no ha pasado desapercibida entre los usuarios de las redes sociales, que no han tardado en en ironizar sobre la acción.