Lara Álvarez confiesa lo que más echa de menos de Gijón La presentadora gijonesa, una enamorada de su tierra, revela lo que más extraña de la ciudad IVÁN LLERA Gijón Miércoles, 21 marzo 2018, 23:24

Lara Álvarez es una enoramorada de su tierra. La presentadora gijonesa se encuentra actualmente en Honduras desde donde ejerce como maestra de ceremonias desde la palapa de 'Supervivientes'. Desde allí ha querido responder a las preguntas de los seguidores del 'reality' entre las que no han faltado las referencias a su Gijón natal. A través de un vídeo en directo en la cuenta oficial de Facebook del programa, la asturiana explicó cómo es su día a día en los Cayos Cochinos.

«Esto es como un máster. Aquí no hay un plató al uso, trabajamos en condiciones complicadas para nosotros: hace calor, hay mucha humedad, pasamos muchas horas al sol... Si no trabajamos de forma coordinada, falla todo. Aprendes muchísimo». En el plano personal, explica que ese aprendizaje pasa por «aprender a estar sola» y «llevar mejor la distancia con los míos». A pesar del apurado ritmo de trabajo del equipo, Lara Álvarez se sigue cuidando y practica deporte todos los días que no tiene gal. Se levanta a las 6:30 de la mañana y una vez que desayuna, intenta hacer rutinas de abdominales y saltar a la comba.

Ya que soy paisana, aquí va mi pregunta @laralvarezg ¿qué es lo que más echas de menos de Gijón? #LaraSV 🌴😘😘 — Alba Pera (@albabelieving) 20 de marzo de 2018

La presentadora también tuvo oportunidad de responder a las preguntas de sus paisanos. «Lo que más echo de menos de Gijón es la playa, el mar... Siempre he sido muy de mar, pero me di cuenta de cuánto lo extrañaba cuando me fui a Madrid. Por supuesto, la familia, aunque les veo mucho. Y la sidrina fría, la Cuesta del Cholo, el ambientazo que hay, la Semana Negra... Todo eso».