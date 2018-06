Laura Escanes desvela su problema de salud La joven canceló su firma de libros en Valencia: «No podía ni comer ni beber agua» EL COMERCIO Gijón Martes, 19 junio 2018, 18:05

Los seguidores de Laura Escanes se llevaron un tremendo susto después de que la influencer anunciase que cancelaba la firma de libros en Valencia por un problema de salud que, antes de que se especulase con el tema, ha querido desvelar ella misma.

«Ya estoy mucho mejor. Para los que me preguntáis... me salieron unas cuantas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua. Llevaba casi una semana así y en urgencias no me ayudaron mucho... Luego visité un médico interno y mañana vuelvo otra vez al médico», escribió la joven en su Instagram Stories. Y es que parece que, por el momento, no hay solución médica para sus llagas.

Según ha explicado la mujer de Risto Mejide, no es la primera vez que sufre esta dolorosa afección. «Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable... ningún medicamente me ayuda ni me sirve», añadió la joven.

Así las cosas, Escanes tendrá que posponer su firma de libros hasta que tenga fuerzas. La joven está cosechando un gran éxito con su primer libro, «Piel de letra» y vive un momento muy especial junto a su marido, con quien viajó el pasado mes de mayo a Egipto.