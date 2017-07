Laura Escanes estalla contra sus seguidores La 'influencer' recibió un sinfín de críticas con su último vídeo y ella no ha dudado en responder EL COMERCIO Gijón Jueves, 6 julio 2017, 11:34

Laura Escanes, la mujer de Risto Mejide, vuelve a estar en boca de todos y no para bien precisamente. Tras los supuestos vídeos filtrados por su expareja, Ferrán Regaña, la catalana se ha visto envuelta de nuevo en una polémica y ha estallado contra sus seguidores..

La 'influencer' compartió un vídeo, como hace cada semana, y en él comentaba sus inicios en el mundo de Twitter. Sin embargo, el recibimiento de sus fans no ha sido como ella esperaba.

Se descencadenó una lluvia de insultos y críticas que no gustaron para nada a Laura. Por eso, ante las faltas de respeto y la opiniones negativas decidió borrar el vídeo, pero no sin antes aclarar el motivo de esta drástica decisión. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram: «El vídeo lo he eliminado porque no me apetecía estar pendiente y leer más comentarios absurdos».

Algunos de los comentarios que ha tenido que leer la catalana han sido: «Te has engordado tienes cara de pan y das asco», «Vaya mierda de vídeo para subir esto mejor ahórratelo», «Aburres, eres una sosa de mierda». Duras críticas que le han pillado por sorpresa y le han dolido profundamente.

La joven ha querido dejar claro a estos 'haters' que «no sois bienvenidos» y que «a veces se os olvida que detrás de un vídeo hay una persona como vosotros». Pero no se ha olvidado de los seguidores que la quieren y ante todo la respetan, a los que aclara que ese mensaje no está dirigido hacia ellos y les informa de que volverá a subir el vídeo pero no sabe cuándo.