Leticia Dolera: «Claro que me han metido mano volviendo a casa» La actriz habla con Risto Mejide del machismo y de la cultura de la violación EL COMERCIO Lunes, 25 junio 2018, 19:26

«Todos y todas somos hijos del machismo». Lo ha dicho este domingo Leticia Dolera durante la entrevista con Risto Mejide en 'Chester'. La actriz se ha sentado en el programa de Cuatro para hablar del machismo y de la cultura de la violación.

«Todos y todas somos hijos del machismo porque estamos educadas y socializadas en un sistema que se llama patriarcado que educa en la desigualdad (…) Todo el imaginario patriarcal me ha enseñado que las mujeres que disfrutan de su sexualidad sin pudor y delante de los demás 'son un poco zorras', mientras que ellos son machotes», explicaba.

Asimismo, la actriz ha hablado de la situación que viven todas las mujeres a lo largo de su vida explicando su experiencia personal. «Claro que me han metido mano volviendo a casa. Y encima sintiendo vergüenza porque al gritar pensaba que la gente diría que estaba loca. La cultura de la violación culpabiliza a las víctimas, las estigmatiza. La vergüenza para nosotras. No. Basta ya de eso. Tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para mi, no para incitar la sexualidad de nadie. Tú no tienes derecho a calificarme de nada en relación a mi sexualidad porque mi sexualidad me pertenece. Cuando la quieres vivir en libertad y gozarla eres una puta, una zorra o una guarra. Y si te adueñas de ella para decir que no, eres una puritana o una mojigata», comentaba.

A sus 36 años, Leticia Dolera se ha convertido en uno de los rostros del feminismo español, «feminista radical», como ella misma se define.