La llamada de David Bustamante a Miguel Torres

Domingo, 13 mayo 2018, 19:03

David Bustamante se ha puesto en contacto en con Miguel Torres para pedirle que no se vuelvan a repetir las últimas imágenes protagonizadas por el futbolista, Paula Echevarría y la hija de esta en Málaga.

Según ha narrado Laura Fa en 'Sálvame', el cantante ha telefoneado a Torres para explicarle que esas escenas que protagonizó con su hija no eran de su agrado y le ruega que las evite en un futuro. «A Bustamante no le gustan esas fotos», ha recalcado Fa. Eso sí, ha extrañado que David se pusiera en contacto con Torres y no con Paula.

