Lluvia de críticas a Jon Kortajarena por su última foto en Instagram

Miércoles, 21 febrero 2018, 18:47

La última foto que ha compartido Jon Kortajarena ha generado una gran polémica. Y es que el modelo ha publicado una imagen en la que aparece con un perro teñido de rosa, algo que para muchas asociaciones está considerado como maltrato animal. Es por esto que muchos usuarios no han tardado en criticarle. Estos son algunos de los comentarios:

- «Personalmente se ve horrible... los animales no necesitan tintes.... somos las personas quienes decidimos»

- «¿Qué culpa tiene el perro?»

- «No entiendo la finalidad de hacerle eso, la verdad»

- «Aunque el tinte seguramente sea especial para perros y no sea dañino, me parece una moda ridícula»

- «Por favor, dejemos de hacer daño a los animales, no les queramos convertir en lo que no son»

- «Pobre perro! El dueñ@ se podía teñir el sus partes y deja al perro tranquilo!»

L.A style. Una publicación compartida de Jon Kortajarena (@kortajarenajon) el Feb 21, 2018 at 12:06 PST

Él ha querido defenderse de todas las acusaciones vertidas en redes sociales, según publica Telecinco. Yo no apoyo, ni juzgo nada.. sólo he visto un perro rosa y le saqué una foto porque es algo muy peculiar. No tenía quemaduras y estaba muy bien cuidado».

Incluso su amiga, La Vecina Rubia, fiel defensora de los animales, ha querido dar su opinión: «Si yo fuese ese perrito rosa y me encuentro a Jon por la calle tan guapo también le pediría una foto. Y luego le pediría a mi dueña que dejase de teñirme y se tiñese ella el chuchi, pero eso se lo pediría a mi dueña, no a Jon, a él la foto».