Lucía Etxebarría confiesa que fue violada hace 13 años Vicens Gimenez La escritora asegura que en aquel momento «nadie me creyó» EL COMERCIO Gijón Domingo, 7 enero 2018, 23:22

La violencia contra la mujer es un preocupante tema de actualidad. La escritora Lucía Etxebarria se sirvió este sábado de una columna en 'El Periódico' para denunciar que esto no es más que el producto de una sociedad desigual que, además, «convierte a las víctimas en culpables». Hablaba de 'la Manada', del asesinato de Diana Quer... y del caso de la violación que ella misma sufrió hace 13 años, «a punta de navaja en una playa, en Marruecos».

La autora relata cómo entonces sufrió las carencias de un sistema que desatiende a las víctimas de la violencia sexual: «Por supuesto que había semen en mi falda y entre mis piernas. La policía encontró a ese hombre. No le pasó nada. Nadie me creyó a mí». No solo su agresor no pagó, sino que desde el consulado español le señalaron que debía considerarse «afortunada»: «Me dijo que yo tenía suerte porque 'solo' me había violado y no me había matado».

Más información en ELCORREO.