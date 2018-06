Luis Suárez y la historia de amor que le llevó a la cima El jugador uruguayo está casado con su primera novia, Sofia Balbi, a quien conoció cuando era un adolescente EL COMERCIO Miércoles, 20 junio 2018, 19:52

En todo Mundial de fútbol hay historias de superación, de jugadores que tuvieron cuatro trabajos hasta llegar a ser auténticos ídolos en sus países. Hay, también, buenas historias de amor. Pero, lamentablemente para los demás, mientras Luis Suárez siga jugando con Uruguay, con él viaja la mayor aventura romántica del fútbol.

Y es que si el uruguayo es un titular indiscutible en el FC Barcelona es por culpa del amor. Luis Suárez nació en la ciudad de Sato en 1987, en una familia humilde con pocos ingresos económicos. Su primer agente, Wilson Piris, ha contado en varias ocasiones como «a veces no tenía zapatos y jugaba con unos prestados», y cómo iba a entrenarse a pie para ahorrar dinero.

A los 14 años, el joven fichó por el Nacional, uno de los equipos uruguayos con más proyección. Pero, como él mismo confesó a ESPN en una entrevista en el año 2013, «cometí el error de juntarme con gente con la que no me tenía que juntar y de salir por la noche». La separación de sus padres terminó por empujar al joven a una etapa de rebeldía en la que apenas se centraba en el fútbol.

En esa época oscura, Suárez conoció a Sofia Balbi. Una joven dos años menor que él que le convenció de centrarse no solo en el deporte, sino también en los estudios: «Ella no es la que me guió en el camino, sino la que me ayudó a corregirme, a darme cuenta quiénes eran mis amigos y quiénes no. La conocí en la edad perfecta».

Continúa leyendo la información en 'ABC'.