La madre de Diana Quer pide ayuda a Terelu Campos Diana Pinel está luchando por la no derogación de la prisión permanente revisable EL COMERCIO Viernes, 16 marzo 2018, 17:23

Durante cuatro meses el rostro de Diana Quer empapeló no solo el pueblo donde desapareció, sino también la prensa nacional y las redes sociales. Usuarios anónimos y numerosos rostros conocidos se unieron a la búsqueda de la joven.

Esta semana está siendo portada de todos los diarios un suceso similar, la muerte del pequeño Gabriel. A raíz de esto, los padres de víctimas similares han convocado para el domingo una manifestación para tratar el tema de la prisión permanente revisable. En esta reunión se han juntado los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Mari Luz Cortés y Sandra Palo, así como una representación de la familia del niño Yeremi Vargas, que piden la no derogación de esta ley.

La madre de Diana Quer, Diana Pinel ha pedido ayuda a rostros conocidos como Terelu Campos, enviando mensajes en Instagram: «Hola Terelu, soy la mamá de Diana Quer, tu hija es preciosa, y me ha recordado que el último cumple de Diani fueron sus 18… Creo que alguna de mis dos hijas la conoce, sólo te pediría que de la manera que te sea posible y si tú quieres, nos des tu apoyo a la NO DEROGACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE, es por un futuro seguro para nuestros hijos. Gracias y te mando un abrazo y un beso para tu reina». Un mensaje al que, de momento, no ha respondido la colaboradora de televisión.