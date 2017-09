Makoke rompe el silencio sobre su amistad con Terelu Campos Instagram Su marido, Kiko Matamoros, se siente molesto con la hija de María Teresa Campos por no haber apoyado a su mujer EL COMERCIO Gijón Jueves, 14 septiembre 2017, 20:38

Es evidente que la relación entre Terelu Campos y Kiko Matamoros no es la que era y de esta manera lo confesó el colaborador en su última intervención en Sábado Deluxe. Matamoros no ha perdonado a su colega de programa que no apoyase a su mujer, Makoke, cuando esta le sustituyó el pasado año en el espacio televisivo.

Su esposa acudió a Sálvame como colaboradora y su paso por el programa se convirtió en un auténtico calvario, ya que le llovieron críticas constantes por parte de Mila Ximénez, que se enfrentó a ella, y también de algunos compañeros del programa que no le perdonaban influir en su marido. La única amiga que Makoke tenía en el programa era Terelu, con la que mantiene una relación desde hace años. Sin embargo, Matamoros opina que no hizo lo suficiente por defender a su amiga y esposa y prefirió mantenerse al margen para no posicionarse entre ella y Ximénez.

La modelo ha concedido una entrevista a la revista Lecturas para celebrar su aniversario de boda con Matomoros y ha aclarado cuál es la situación entre ambas en estos momentos: «No estoy de acuerdo con Kiko, hemos discutido por eso. No me parece bien que le eche en cara eso y que se lleve mal con Terelu me molesta», confesaba.

Makoke ha declarado que fue ella misma la que pidió a Terelu que no la defendiera: «Porque sé el coste que tiene y no quería que saliera perjudicada». Si bien, echó en falta de la colaboradora que le dijera: «No te preocupes, te voy a cuidar», reconociendo así que esta no estuvo a la altura en este duro momento vivido en el plató.