¿Qué fue de Malena Gracia? La cantante y actriz madrileña reapareció este fin de semana en 'Sábado Deluxe' para hablar de su nueva imagen y su cambio de vida EL COMERCIO Miércoles, 2 mayo 2018, 19:16

Almudena Gracia Manzano, más conocida como Malena Gracia, fue uno de los rostros más conocidos de la televisión. Ha trabajado en cine, televisión, música, teatro y publicidad, además de protagonizar portadas de revistas como 'Interviú' y 'Play Boy' y concursar en programas 'Hotel Glam' y 'Supervivientes'. Pero tras varios escándalos Malena pasó a un segundo plano mediático. ¿Qué fue de ella? Este fin de semana reapareció en 'Sálvame Deluxe' para hablar de su nueva imagen y su cambio de vida.

La madrileña (46 años) estudió solfeo, canto e interpretación e incluso compartió profesor con Shaila Dúrcal. Sus inicios para dedicarse al mundo del baile y el espectáculo no fueron fáciles, su familia era de orígenes humildes y fue durante siete años víctima de malos tratos de una de sus exparejas.

Su popularidad televisiva creció en espacios como 'De lo bueno lo mejor', y en sus sketches durante cuatro años en el popular programa de Antena 3, 'Arévalo & cia', una adaptación española de Benny Hill. Participó también en los primeros capítulos de 'Hostal Royal Manzanares' con Lina Morgan.

En los años 90 formó parte del grupo Sex Bomb junto a Yola Berrocal y Sonia Monroy, pero las cosas no acabaron nada bien entre ellas y Gracia decidió emprender una carrera en solitario. De hecho, su tema estrella continúa sonando hoy en numerosos locales: 'Loca'.

Quizá muchos no se acuerden de que Malena Gracia quiso participar en Eurovisión en el año 2008 con la canción 'Un poquito más', pero le ganó la batalla el Chikilicuatre. En 2010 lo volvió a intentar de nuevo, pero su tema tampoco resultó seleccionado.

Como concursante reality, quedó como tercera finalista en 'Hotel Glam' y cuarta en 'Supervivientes'. Y desde entonces la 'vedette' se apartó de las cámaras, aunque una de sus polémicas más sonadas fue cuando en 2012 hizo un llamamiento en televisión ante el posible robo de su hermana al nacer. Su nombre también salió en una lista de famosas que habían ejercido la prostitución. «Lo hice sólo en dos ocasiones y por necesidad», aclaró.

En 2016 volvió a salir en las portadas del corazón tras confesar que estaba arruinada. Su situación era tan complicada, que ni siquiera tuvo dinero para pagar una corona de flores para el funeral de su madre.

Este fin de semana se sentó en el plató de 'Sabado Deluxe' con una nueva imagen tras someterse a una reducción de pecho. La actriz ha pasado de una talla 100 a una 90 por motivos de salud, ya que durante su participación en 'Supervivientes' le explotó una prótesis mamaria que le ha traído consecuencias. «Me he operado por salud, me veía demasiado y tenía mucho pecho», explicaba.

Malena ha querido acabar con la etiqueta de rubia explosiva. «Yo no quise ponerme tanto pecho, cuando me desperté tenía un pecho enorme y me tuve que aguantar, me puso más de lo que yo quería. No me sentía bien en mi día a día», relataba. Además asegura que su imagen le limitaba en su profesión».

Malena recondujo su carrera y ahora está centrada en el teatro y la música. Su último single, 'Quiero más', vio la luz en septiembre del 2017.