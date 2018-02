Así malgastó la hija de Elvis Presley una herencia de 80 millones De esa fortuna a Lisa Marie Presley solo le quedan 11.000 euros en efectivo y unas deudas que ascienden a los 12 millones de euros EL COMERCIO Martes, 27 febrero 2018, 11:29

La hija de Elvis Presley, Lisa Marie, heredó una fortuna estimada en 100 millones de dólares, unos 80 millones de euros, y ahora solo le quedan 11.000 euros en efectivo y unas deudas que ascienden a los 12 millones de euros.

A sus 50 años, la hija del 'Rey del rock and roll', declaró hace unos días al portal 'TMZ' que está en la más absoluta «bancarrota». Al parecer, Lisa Marie no pagó impuestos desde 2012 hasta 2015 y, además, no puede hacer frente a la hipoteca de una casa que compró en Inglaterra y que lleva varios meses intentando vender. También tiene deudas de 500.000 dólares en tarjetas de crédito.

Lisa Marie ha demandado a su exrepresentante, Barry Siegel, ya que, según ella, habría manejado de forma «imprudente y negligente» sus finanzas. Siegel ha difundido un comunicado a través de sus abogados donde afirma que Lisa Marie «ha estado durante muchos años malgastando su dinero» y, además, ha presentado varios documentos en el juzgado que avalan sus afirmaciones. En estos papeles se puede ver que, desde 2004 (año en el que Lisa Marie vendió el 85% de Elvis Enterprises) Lisa Marie ha gastado el doble de dinero que heredó.

Según informa el portal 'Radar Online', la hija de Elvis Presley no solo tiene un grave problema económico, pues ha «abusado terriblemente de la cocaína» y ha mezclado el alcohol con las pastillas. En el marco de su negociación de divorcio con Michael Lockwood, Lisa Marie tuvo que declarar en el juzgado y fue entonces cuando confesó su adicción a las drogas. Al parecer, durante «los últimos tres años de su matrimonio» con Michael Lockwood, con quien se casó en junio de 2013, fue a rehabilitación varias veces. «Era un desastre. No podía parar de consumir», afirmó. Explicó también que era adicta a los «analgésicos y opiáceos» y que bebía, aunque prefería las sustancias estupefacientes antes que el alcohol. «Durante nuestro último año de matrimonio, abusé de la cocaína terriblemente», dijo Presley.