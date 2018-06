Maria Isabel se ha hecho mayor. Así es ahora la niña del «Antes muerta que sencilla» La artista ya no es aquella joven que consiguió que su tema se escuchase en todas las pistas de baile ELCOMERCIO.ES Martes, 12 junio 2018, 18:03

Cuando tan solo era una niña, María Isabel (23 años) consiguió rendir a sus pies a Europa al ritmo de «Antes muerta que sencilla». En 2004, el tema, con el que consiguió convertirse en firme vencedora de «Eurojunior», se bailaba en todas las pistas de baile.

No contenta con eso recibió el mismo cariño con su siguiente éxito: «No me toques las palmas que me conozco». Pero tras este, poco más se supo de ella. Tras catorce años, ahora la artista ha vuelto a salir a la palestra por su espectacular cambio físico. Ya no es aquella niña que la gente puede recordar, sino que se ha convertido en una mujer al más puro estilo Kardashian.

La joven, según se puede constatar en su red social, hace honor a su mayor éxito. Prefier morir a ir sencilla y es evidente que se siente orgullosa de su cuerpo curvy. Sus sensuales posados en las redes sociales no dejan indiferente a nadie, siguiendo el estilo de las hermanas más famosas del mundo.

Foto publicada por María Isabel en Instagram.

Se ha convertido en toda una mujer sexy, provocativa y segura de sí misma, como bien muestra en las imágenes que ha ido subiendo a su cuenta de Instagram. No ha dejado su pasión por la música. En las mismas redes sociales aprovecha para subir vídeos cantando y promocionar sus nuevos trabajos.

