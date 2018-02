María Teresa Campos recibe el alta: «No quiero que me vean como una mujer enferma» María Teresa Campos. / EFE La periodista agradeció la atención de los médicos del Hospital de La Luz de Madrid, donde ingresó por un cuadro de suboclusión intestinal EL COMERCIO Gijón Domingo, 25 febrero 2018, 11:38

María Teresa Campos ya ha recibido el alta en el Hospital de La Luz de Madrid, donde fue ingresada por «un cuadro de suboclusión intestinal» hace una semana, y ya se encuentra en su casa con su familia.

María Teresa Campos abandonó el centro médico Junto a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, muy sonriente y agradeció ante los medios el trato de los médicos que han velado por su salud durante estos días. «No quiero que me vean como una mujer enferma. Yo he tenido mucha potra en la vida, mucha suerte y muy buena salud. He pasado por muchas enfemerdades, entre ellas un cáncer», explicaba ante los medios agolpados a la pueta del hospital.