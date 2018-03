El marido de Arantxa Sánchez Vicario rompe su silencio La abogada de Josep Santacana cuenta la versión del marido de Arantxa Sánchez Vicario EL COMERCIO Sábado, 17 marzo 2018, 16:55

Josep Santacana ha roto su silencio a través de su abogada en España para aclarar algunas de las cuestiones que se están publicando, tras las sucesivas declaraciones de los abogados de Arantxa Sánchez Vicario, que insisten en que el proceso de divorcio se celebre en Estados Unidos, donde residen desde hace cerca de cinco años.

«El juzgado de Esplugues de Llobregat tiene perfecta competencia para resolver el divorcio, ya que fue allí el último domicilio del matrimonio y no habría ningún impedimento legal, como tampoco lo tenía un divorcio ante la Corte de Miami», cuenta Winkels. Y añade: «Lo que hizo saltar las alarmas y desestimar un proceso de divorcio en Miami (que Santacana presentó el pasado mes de enero) fue escuchar al abogado de Arantxa decir que no confería validez a las capitulaciones matrimoniales que ambos firmaron antes y después de su boda en España. Al ver cuál era su intención, entendimos que teníamos mecanismos jurídicos para que esas capitulaciones fueran válidas, algo que con el derecho anglosajón se podría no tener en cuenta». Las explícitas declaraciones de Maurice Kutner, el abogado de Arantxa, hicieron que Santacana diera un paso atrás y retirase la demanda de divorcio que había presentado en Miami. Acto seguido viajó a España y presentó esa misma demanda en el juzgado de Esplugues, después de haber contratado a este despacho de abogados y también un asesor de comunicación.

