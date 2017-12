Mariló Montero: «Tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista» Mariló Montero, tras recoger el premio'"Periodista del Año 2017' de la Fundaspe -Fundación para el Fomento Global de la Donación. / EFE. La expresentadora habló en una entrevista sobre el machismo y los casos de acoso que muchas actrices estadounidenses han denunciado en el último año Lunes, 18 diciembre 2017, 17:51

Mariló Montero está alejada de las pantallas pero no de la noticia. La periodista, que durante siete años fue el rostro de La mañana de La 1, protagonizó polémicas fruto de opiniones a veces incomprensibles y a veces controvertidas. Atónitos se quedaron muchos asturianos cuando, en 2014, le preguntó al entonces coordinador de Cepesma Luis Laria si «los animalicos», en relación a los calamares gigantes del museo de Luarca, estaban vivos vivos cuando éste se vino abajo por el temporal.

Sonada fue también la pregunta que le hizo a una de sus compañeras durante el funeral de Sara Montiel en el momento en el que pasaba el féretro por delante de la cámara: «¿Qué tiene dentro?». Aunque, si hay una opinión por la que serán recordadas sus polémicas, será la que expresó en relación al alma de las personas: «No está comprobado que el alma no sea trasplantada con los órganos», dijo en el programa de la televisión pública donde se trataban los temas de actualidad. Precisamente, una de las noticias más seguidas de los últimos meses, el juicio por la supuesta violación grupal de 'La Manada' a una joven en las fiestas de San Fermín de 2016, ha vuelto a dar pie a la periodista para expresar otra comentada opinión. Fue durante una entrevista con Europa Press cuando la expresentadora denunció lo sucedido y opinó: «Afortunadamente estamos ahora conociendo esas desgracias y nos hacen luchar contra ellas, por eso tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista que es el que los hombres nos defiendan a nosotras y un sistema educativo desde el inicio compartido y que haya igualdad desde la raíz».

Hablando de igualdad y abusos a mujeres, también le preguntaron a la periodistas sobre las denuncias de acoso sexual que muchas actrices han relatado en Hollywood, una actitud que la propia Mariló aplaudió pidiendo a las mujeres españolas que sigan ese ejemplo. «Es curioso. En EE.UU., las mujeres que delatan que han sufrido un acoso sexual dan el nombre de la persona que les ha acosado. A diferencia, en España, cuando se dicen los casos del nombre, no se añade el nombre de la persona que presuntamente les ha acosado sexualmente. ¿Por qué? Porque en España no son heroínas. En España, cuando una mujer diga el nombre del hombre que presuntamente les ha acosado, la despedirán y perderá el trabajo. Por eso, tenemos mucho que hacer en España».

Por último, Mariló también habló de su experiencia personal sobre la desigualdad de género: «Me ocurrió en una ocasión que un director le subió el sueldo a mi compañero, que tuvo tres matrimonios, y a mí no porque yo estaba casada con un hombre con dinero. Lo denuncié. Y cuando he estado en redacciones que me han maltratado, he ido a recursos humanos y lo he denunciado».