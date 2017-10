Mariola Orellana sobre el estado de Antonio Carmona: «No va a pasarle nada» Mariola Orellana y Antonio Carmona. «Está sedado, no está en coma», precisa la esposa del cantante EL COMERCIO Gijón Viernes, 6 octubre 2017, 19:56

Antonio Carmona mejora. Al menos, es lo que se desprende de las palabras de su esposa, Mariola Orellana, que este viernes ha precisado algunos detalles de las causas que han obligado a ingresar al cantante en el hospital San Francisco de Asís, en Madrid: «Antonio está bien, está sedado, no está en coma. No es por ningún implante, él tiene unos implantes muy bien colocados. No tiene nada que ver».

La sevillana, según recoge ABC, ha explicado que el cantante sufre «una inflamación en las vías respiratorias» y que «está en muy buenas manos. Están ocupándose de que todo vaya a salir bien. Estamos muy positivos y muy confiados en que no va a pasarle nada».

Antonio Carmona lleva dos días ingresado e intubado para tratarle una inflamación de los ganglios que le impedía respirar con normalidad.