Marta López se desnuda en Instagram La colaboradora ha revolucionado las redes con su última foto, donde además reflexiona sobre cómo se siente EL COMERCIO Jueves, 1 marzo 2018, 18:40

Marta López, la primera expulsada de la segunda edición de 'Gran Hermano' ha revolucionado las redes sociales al publicar una sensual foto en Instagram en la que aparece desnuda acompañada de una reflexión sobre cómo se siente. «Hoy me siento como en esta foto... desnuda y vulnerable ante toda ésta locura de vida que tengo», confiesa.

La madrileña aparece acompañada en la foto de una guitarra elétrica y explica cómo es ahora su vida, alejada por el momento de la televisión. Tras ser colaboradora en varios programas de Telecinco, Marta López se ha dedicado de lleno al negocio de catering que regenta, trabajo que combina con el cuidado de sus tres hijos.

«Hoy me siento como en esta foto... desnuda y vulnerable ante toda ésta locura de vida que tengo, debo elegir la ropa que ponerme y no sé el estilo que me apetece hoy, tantas veces nos vemos guapas con lo que creemos que nos sienta bien que no nos atrevemos a cambiar y quizá nos favorezca más, pero siempre tenemos miedo a los cambios y solemos no escuchar los consejos. Voy a descansar que hoy estoy agotada!

No se donde he leído, seguro que alguno de vosotros una frase preciosa que la llevo recordando todo el día “Creo que puedo ser feliz haciéndote feliz”

Muy bonita a quien la escribiera... seguro que fué una chica!!».