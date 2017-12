Así es Mark Hamilton, el marido independentista de María Lapiedra El matrimonio de la filóloga se tambalea tras confirmar Gustavo González que fue su amante durante siete años EL COMERCIO Gijón Viernes, 15 diciembre 2017, 17:35

La confirmación del romance entre el colaborador de 'Sálvame' Gustavo González y María Lapiedra ha causado un auténtico revuelo. El periodista anunciaba entre lágrimas su divorcio tras mantener durante siete años a la filóloga como amante. Ahora es el matrimonio de la catalana el que se tambalea tras la exclusiva.

María Lapiedra y Mark Hamilton se casaron el pasado 27 de abril de 2014, en una boda de cuento de hadas celebrada en el Castell De L'Oliver de Sant Vicenç de Montalt, en Barcelona. Entonces todas las miradas se posaron sobre él, un hombre anónimo que había conquistado a una de las mujeres más polémicas de la televisión. Según publica Vanitatis es un independentista catalán orgulloso de serlo, que utiliza sus redes sociales como medio para dar a conocer su particular punto de vista del mundo.

Aunque ella dice que su marido está muy metido en su mundo -es arquitecto- y no presta atención a los líos mediáticos, lo cierto es que María ha reconocido que su matrimonio está en crisis por culpa de esta historia que ella misma destapó en su día y que, ahora, está alimentando.

Lo que no ha querido responder es si sigue enamorada de su marido o de Gustavo, asegurando que el padre de sus hijas no está viendo la televisión: «Pasa de todo esto porque le hace daño y ha decidido no hablar ni salir en ningún sitio. Él es arquitecto y no le interesa este mundo».

Pero el cabreo está ahí. «Me ha dicho que cuando se le pase el cabreo que tiene ya hablaremos, porque hasta ahora no hemos tratado el tema. Yo también necesito tiempo para tener esa conversación, está todo muy reciente. Hay que pensar las cosas. En este momento no dormimos en la misma cama, él está en otra habitación», explicaba Lapiedra en televisión.

La catalana tiene claro que no piensa volver a Telecinco para que la «vuelvan a ridiculizar». Y es que cabe recordar que fue ella quien se sentó hace unos meses en el 'Deluxe' para desvlar su romance con Gustavo González, aunque nunca la creyeron hasta que ha sido el propio periodista quien se ha atrevido a confesar su lío amoroso y a ratificar las palabras de María. «Si tengo que llorar o estar mal lo haré en mi casa. No pienso darle el gusto a los colaboradores de 'Sálvame' de verme mal para que me vuelvan a ridiculizar. Si él llora, lo alaban, si lo hago yo, soy la putilla que lo hace para ir al 'Deluxe'».