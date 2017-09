Las desgarradoras palabras de la hermana de Celia Fuentes: «Te fallé, hermana. No pude salvarte»

La inesperada muerte de la joven modelo Celia Fuentes ha sido un duro golpe para toda su familia. En especial, para su hermana Carmen, cuyas escasas declaraciones evidencian que está rota por el fallecimiento (al parecer, por suicidio) de la 'influencer', conocida por su participación en el programa de televisión 'Quiero ser' de Sara Carbonero.

Horas después de que se conociera la muerte de Celia, Carmen publicó en Instagram: "Querida hermana, me has soltado, me has dejado. Te has ido. Me has roto. No tengo palabras para describir el estado en el que me encuentro. Sólo sé que mi pregunta de ¿dónde está tu fuerza? Se dio la vuelta, y la mía te la llevaste". Y añadió: “Son muchos momentos en los que te salvé, siempre que pasaba algo llamabas a Carmen, y Carmen siempre estuvo ahí para ayudar, pero te fallé, hermana. No pude salvarte. Y se me va la poca fuerza que me queda al pensar que tal vez pude hacer algo para que esto no ocurriera", dijo, a la espera de los resultados de la autopsia.

Parte del mensaje publicado por Carmen en Instagram.

La hermana de la joven fallecida también publicó un post en el que acompañaba una foto juntas con otro emotivo mensaje: "Dónde está mi hermana? Te quiero aquí. Caminando, juntas. Luchando contra todo y todos, a contracorriente. A veces desde la distancia pero con impulso. Venga, Rubia. Mi Rubia. Te necesito aquí y ahora".