Las mentiras de Mila Ximénez en televisión

Risto Mejide centró su programa de este domingo en la «posverdad», esa mentira que repetida mil veces se convierte en verdad, según aseguraba Göbbels hace ya mucho tiempo atrás. En el caso de 'Chester', su presentador simplifica el concepto hasta reducirlo a la semejanza con la popular canción infantil «Vamos a contar mentiras. Tra-la-rá». Todas estas comparaciones para presentar a los dos invitados con los que Risto contó en la noche de este domingo: Mila Ximénez y Eduardo Inda.

El periodista de 'Ok Diario', responsable de destapar algunos de los casos de corrupción más importantes del país, como el caso «Noos», «Bárcenas» o «Pujol» se enfrentó en esta ocasión a frentes abiertos en los que, como periodista controvertido, se ha visto envuelto.

Por su parte, Mila Ximénez Mila reconoció haber mentido en una época de su vida a sabiendas de que lo estaba haciendo. «Cuando tenía que sobrevivir hice de todo. Tragaba. Mentí por seguir en ‘Crónicas marcianas’. La verdad tenía un precio para mí. Era mi única manera de salir del pozo donde estaba metida». Sin embargo, la mayor mentira que Mila Ximénez ha dicho en un programa de televisión fue durante la época de 'Crónicas marcianas'. «Nunca he sido su novia ni su amante, pero si me preguntáis si he tenido un encuentro sexual con Encarna Sánchez digo que sí». «Cuento este episodio y me dijeron '¿y por qué no dices que sí lo tuviste?' y dije que sí que había pasado», reconoce.

