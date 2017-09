¿Quieres conocer el 'truco de Mercadona' de una concursante de First Dates para ligar? El origen de esta estrategia se encuentra en el consejo de la madre de Lea, quien le dijo que iba a buscar el amor 'en cualquier sitio': «Yo decía 'vale, pues cualquier sitio» EL COMERCIO Gijón Jueves, 21 septiembre 2017, 11:22

Lea, una chica italiana nacida en Johannesburgo pero afincada en la Costa del Sol, decidió acudir al restaurante del programa 'First Dates' con el objetivo de encontrar el amor de una vez por todas.

La participante, que se considera una romántica empedernida, explicaba todo lo que había sufrido en la vida por amor, ya que tiene mucha facilidad para enamorarse.

Mientras seguía hablando de su trayectoria amorosa, desveló un truco para ligar.

«Hay una hora exacta en Mercadona a la que van a comprar todos los solteros, entre las 7 y las 8, y ahí voy».

El truco del Mercadona. Así se podría definir la estrategia de Lea. Y matizó, «voy allí paseando por los pasillos y no compro nada».

El origen de esta estrategia se encuentra en el consejo de la madre de Lea, quien le dijo que iba a buscar el amor 'en cualquier sitio': «Yo decía 'vale, pues cualquier sitio».

«Entonces me iba a Mercadona cuando todos los solteros hacían sus compras, y sabes que son solteros porque tienen cervezas y patatas en el carro».

A pesar de ello, la italiana reconoce que (por el momento) no ha sido capaz de encontrar el amor gracias a este truco: «Esas cosas son como flechazos y después no van a ningún sitio». No obstante, reconoce que no pierde la esperanza de encontrar el amor algún día.