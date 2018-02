Miguel Ángel Silvestre desmiente haber sufrido acoso El actor español ha querido matizar sus últimas declaraciones, pero mantiene su firme postura contra el acoso LUIS AVILÉS Martes, 27 febrero 2018, 09:36

El actor Miguel Ángel Silvestre, a través de sus redes sociales, ha querido aclarar su palabras en una reciente entrevista en la que explicó que un productor quiso besarle en una ocasión, pero él lo frenó. A raíz de esta entrevista, muchos medios se apresuraron a catalogar al actor dentro de ese grupo de celebridades que han sido víctimas de acoso en el mundo del espectáculo.

«Yo nunca he sido víctima de acoso», afirma Silvestre. «La declaración está tomadas fuera de contexto, está sacada de contexto y pertenece a una conversación fuera de la entrevista», en la que el actor tuvo oportunidad de charlar sobre el movimiento #timesup.

«Mi postura en relación al movimiento #timesup y los escándalos de acoso sí quedan reflejados en la entrevista», continúa el actor de series como Velvet o Sense 8. «Valoro la valentía de quienes han expresado sus experiencias en relación a este movimiento, pero no es mi caso», aclara. «Yo nunca he sido acosado por nadie, por ningún profesional de esta industria», concluye a través de su cuenta de Instagram. «Cuando no se respeta el NO, es ahí donde reside el acoso y empieza la violencia. No fue mi caso», reitera.