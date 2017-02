Asturias desfila a lo grande en la pasarela de Madrid

La gran cita de la moda nacional, la Mercedes Benz - Fashion Week Madrid, ya tiene todo preparado para abrir este jueves su 65 edición con una actitud renovada, la que confiere la nueva dirección propuesta por Charo Izquierdo. Riesgo y valentía para afrontarlo pidió esta a los cuarenta y tres diseñadores que se darán cita en la pasarela bienal, que toma por centro de operaciones Ifema. Todos ellos aportarán ingenio y marca con propuestas llamativas para la temporada Otoño-Invierno 2017/18.

No estarán habituales de Madrid como Amaya Arzuaga, que en la anterior convocatoria conmemoró dos décadas de carrera, tampoco Felipe Varela ni Leandro Cano. Lo que se pierde, por lo que se gana, porque a esta edición se suman, entre otros, dos modistos que llevan el Principado por Bandera. Uno es el asturiano Marcos Luengo, que aterriza en la gran cita madrileña procedente de la Madrid Fashion Show, la convocatoria paralela que le ha abierto mercado en la capital española y, en gran medida, las puertas de la antaño conocida como pasarela Cibeles.

Luengo desfila el domingo 19 de febrero a las 11 horas, por lo que estos días trabaja sin tregua con todo su equipo ultimando los detalles de un estreno en el que «todo tiene que estar perfecto», apunta. Cuarenta modelos serán los encargados de mostrar unos diseños en los que apuesta por «volúmenes estudiados y tejidos fluidos, así como por pieles de cordero teñidas», explica. «He querido mantener mi línea de trabajo, por lo que he apostado por terciopelo, lana cocida, mohair, doble faz de cordero y napa para el día; y muselina, gasa y también terciopelo para la noche», explica el modisto. Los bordados «muy, muy laboriosos» completan su propuesta, en la que priman el azul petróleo, el violeta y el mostaza.

La sala Mercedes-Benz del pabellón 14.1 albergará su desfile, en el que Luengo promete que «habrá alguna sorpresa». También detalles, como los que aporte en forma de bolsos y gorros, tendencia ineludible cuando el frío invierno aprieta.

No asturiano de cuna, pero sí en gran medida de corazón y sentimiento es Miguel Marinero, que por primera vez asistirá a la Fashion Week Madrid con parte textil tras una década vinculado a la gran cita nacional de la moda. «Serán propuestas arriesgadas tanto en los tejidos como en el color», adelanta Nicolás Marinero, mitad de la firma desde hace unos años. Su desfile será un día antes que el de Luengo, el sábado, a la misma hora y en el mismo sitio. Presentarán 'Pentimento', «un homenaje al arte en su estado más puro», cuenta Marinero. Napa, pelo y mezcla de tejidos es su apuesta, gestada primero por separado, solapándose después. «Es un guiño al Barroco de Velázquez, por un lado, con influencia de la luz de los años 80», concreta el diseñador. Todo su imaginario se traduce en abrigos XXL con muchos volúmenes en las caderas. «Habrá vestidos de cóctel para la noche con empleo de gasas, lentejuelas y terciopelo; y diseños de satén y gasa con dibujos geométricos para combinar con camisetas lenceras largas», adelanta Marinero, al tiempo que explica que también han confiado en la mezcla de crepé y sedas. La lana de oveja merina y de cordero «100 por cien españoles», matizan, tampoco falta y, como novedad, tienen el racún. «Las pieles no podían faltar, a ellas llevamos dedicándonos cuarenta años», explica el joven Marinero. Dos de sus señas de identidad no faltarán en su cita: los teñidos de la pieles que hacen ellos mismos y aportan un toque distintivo y casi único, lo mismo que la apuesta por la mezcla de colores en los diseños.

La representación asturiana en la 65 Mercedes Benz - Fashion Week Madrid se completa sumando el modelaje. Dos jóvenes de la región de la agencia Rassim's desfilarán con las propuestas de García Madrid el día 20, desde las 20 horas, en el escenario ubicado en el número 1 de la plaza de Tirso de Molina. Son David García de Marina y Alfredo Ochoa. El primero tiene 30 años y ha sido uno de los modelos que lució ayer la colección de Antonio Banderas en el certamen nacional Guapo de España que se celebra en Málaga. De sorpresa le pilló la llamada del diseñador que nutre la nómina de la sección 'Off' de la antigua Cibeles a Alfredo Ochoa, de 18 años.

Dos veces al año, en febrero y en septiembre, Madrid se convierte en cita ineludible para todo buen amante y profesional de la moda. Una gran pasarela que Charo Izquierdo quiere «internacionalizar» para hacerla crecer. Grandes nombres como los de Ágatha Ruiz de la Prada, Ángel Schlesser, Custo Barcelona o Devota & Lomba no se perderán esta cita. Si bien será otro nombre propio el que marque la edición: el de Bimba Bosé. Un cáncer de mama que evolucionó en metástasis provocó que la polifacética modelo se bajara para siempre de las pasarelas el pasado 23 de enero. A buen seguro sus compañeros la echaran en falta y lo demostrarán cuando hagan su aparición. Durante seis días todos los 'flashes' del mundo de la moda estarán apuntando directamente a Madrid y, gracias al trabajo de modistos y modelos, estos alcanzarán Asturias, donde cada vez más se apuesta más por el sector de la moda.