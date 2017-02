La moda de Asturias, en Madrid Fashion Week

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de la moda española, inicia hoy su 65 edición con importantes novedades, entre las que destaca la incorporación del internacional Custo Barcelona al calendario oficial, del que sale la veterana Amaya Arzuaga, y en el que, por desgracia, sigue sin estar Davidelfin. El asturiano Marcos Luengo y Menchén Tomàs también se estrenarán en la antaño Pasarela Cibeles, contribuyendo a reforzar el evento con nuevas propuestas. En total, 42 firmas españolas y un diseñador internacional mostrarán sus colecciones para la temporada Otoño-Invierno 2017/2018.

Entre ellos, el diseñador valenciano Francis Montesinos, que pondrá a la Sidra de Asturias con Denominación de Origen a desfilar hoy mismo. Se ha inspirado Montesinos en los paisajes y habitantes del Principado para realizar su nueva colección. Será la primera vez que un diseñador de alta costura presente la sidra como un elemento más en una pasarela de moda y se convierta en un elemento destacado en la Pasarela Cibeles. 'Adán y Eva en el Paraíso Natural' es el título de la colección que se presentará sobre una cuidada escenografía, con un gran tonel situado en el centro de la pasarela por la que desfilarán los modelos, y que trasladará a los asistentes a los lagares asturianos donde se elabora. Está previsto además que el diseñador Francis Montesinos escancie un 'culín' de la bebida regional asturiana al término del desfile de esta nueva colección.

En su deseo de innovación, MBFWM incorpora una de las últimas tendencias internacionales: 'Ver ahora, comprar ahora'. La encarnó ayer el diseñador Roberto Verino, que con un maravilloso desfile en la Real Casa de Correos de la castiza Puerta del Sol regresó a la pasarela madrileña. El gallego hizo olvidar el frío de la capital con prendas muy ponibles -lo que se agradece mucho- inspiradas en un verano en Cannes. El mismo día que la firma Desigual inició el programa de actividades de esta edición, con una acción experimental de entrada libre en su tienda de la plaza de Callao para presentar su nueva colección.

El calendario de desfiles lo abre el magnífico Juan Vidal, siendo el primero de los diseñadores pertenecientes a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) en romper el hielo, aunque en estas cuatro jornadas también estarán presentes diseñadores no adscritos a la asociación, como son Alvarno, The 2nd Skin Co., Marcos Luengo, Jesús Lorenzo y Esther Noriega.Como es habitual, el último día del programa de desfiles de MBFWM, el martes 21, se dedicará al diseño emergente de Samsung EGO. En esta convocatoria participarán nueve jóvenes creadores españoles, tres de ellos ya presentes en ediciones anteriores y seis nuevos así como un diseñador internacional, Blikvanger, procedente de la pasarela internacional Mercedes-Benz de Tbilisi, en el marco del premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Además, quince firmas de reciente creación exhibirán sus propuestas en el Cibelespacio, con venta directa al público.

Otra de las novedades es la incorporación como directora de la pasarela MBFWM Charo Izquierdo, mientras que Leonor Pérez Pita, fundadora y responsable del evento desde su creación hace más de tres décadas, pasa a presidir el Comité de Moda, que contará con once expertos e incluirá también una representación institucional, tanto de la Comunidad de Madrid, como del Ayuntamiento.

Como en ediciones anteriores, MBFWM cuenta con un programa 'off', que se desarrolla en distintos escenarios de Madrid, y que en esta ocasión incluye siete desfiles: Jorge Acuña, La Condesa, 44Studio, Pepa Salazar, Palomo Spain y García Madrid, a los que se suma el desfile de alumnos de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología.