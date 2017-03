La campaña de Zara 'Love your curves' enciende las redes

Otra campaña publicitaria que ha encendido las redes sociales y que ha puesto la moda y los cánones de belleza en el ojo del huracán. Esta vez, el responsable es Zara, que ha lanzado una promoción de pantalones vaqueros bajo el eslogan "ama tus curvas" ('Love your curves')

El reclamo puede estar bien. El problema es que parece contradictorio con la imagen que lo acompaña. En el anuncio aparecen dos modelos de perfil aniñado que no pasan de una talla 36, siendo generosos. Y eso es lo que ha molestado a cientos de usuarios, que han cargado contra la firma de Inditex por aprovechar la moda 'curvy' para divulgar los mismos estereotipos.

Desde Zara, no obstante, matizan que no es una campaña de 'chicas con curvas', sino que promociona una prenda que realza la figura femenina.

Una de las voces más críticas con esta campaña ha sido la periodista Muireann O'Connell. Su mensaje 'You have got to be shitting me, Zara' ('Debes estar burlándote de mí, Zara') ha obtenido más de 24.000 'likes' y 13.000 retuits.