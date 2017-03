Cómo diferenciar un bolso auténtico de una falsificación

¿Quién es capaz de diferenciar un bolso original de una falsificación? Quienes no quieren que les den gato por liebre siguen los pasos detallados por Victoire Boyer, responsable de evitar que se cuelen 'fakes' en la plataforma de compraventa de productos de lujo de Vestiaire Collective. Cada artículo que llega a sus manos es revisado por un equipo de autentificación y calidad de 20 personas, que observan con detalle los materiales: la calidad del cuero, si las partes metálicas pesan o brillan demasiado o si el cierre es difícil de girar. También es importante la tipografía, el número de serie, el tacto de su superficie y el interior.

Control estricto El equipo de autentificación de Vestiare Collective examen meticulosamente cada prenda vendida: - Lucha antifalsificaciones: Verifican las normas de calidad de cada marca en un riguroso proceso. - Marca, color y talla: Segundo examen para verficar los datos aportados del producto. - Estado del artículo ya verificado: Si presenta algún defecto, se propone un nuevo precio a vendedor y comprador.

Las marcas empezaron a introducir sus métodos para distinguir las piezas originales en los ochenta y se han ido sofisticando, pese a ello, las falsificaciones de moda, joyería y complementos aumentan en España, donde hay una cultura muy arraigada de consumo de productos falsos. Con el objetivo de concienciar a los consumidores sobre las consecuencias sociales y económicas que supone comprar productos falsos, Vestiare Collective ha organizado la mesa redonda 'Say no to fakes' (Di no a las falsificaciones), en la que se han desvelado los datos de un estudio Nielsen encargado por la plataforma de compraventa de productos de lujo sobre los hábitos de los consumidores en el mercado español a cerca de las falsificaciones.

Resulta preocupante que el 43 % de los encuestados admitan haber comprado falsificaciones, ligeramente más alto entre los jóvenes de 25 a 34 años (55 %) que en los senior de 45 a 55 años (45 %). Las falsificaciones normalmente han estado asociadas a gente sin recursos, sin embargo, este estudio demuestra que cuanto más gasto realizan en moda, más gasto realizan en falsificaciones.

Problemas que genera consumir falsificaciones

El 39 % declara haber sido estafado o conoce a alguien que ha comprado un producto pensando que era verdadero y ha sido engañado. El 60 % de estas estafas ocurrieron en un establecimiento físico -puestos ambulantes y también establecimientos- y el 33 % en internet. “La falsificación de artículos de lujo es una de las actividades predilectas del crimen organizado. Después del tráfico de drogas, la falsificación es la actividad que más dinero genera y la que menos pena conlleva”, ha explicado José Antonio Moreno Campos, director de la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (Andema). El gasto medio en falsificaciones involuntarias ronda los 70 euros, que contrasta con los 33 euros de gasto en falsificaciones voluntarias.

El 45 % no es consciente de los efectos de las falsificaciones en la sociedad: cada año se pierden 4.000 millones de euros y 68.000 puestos de trabajo en España.