Fiona Ferrer: «Echo de menos 'Supermodelo'»

Fiona Ferrer es empresaria, experta en moda y escritora. Su vida siempre ha sido de éxito, pero muchos la reconocen por idear el programa de televisión 'Supermodelo'. Ayer, visitó El Corte Inglés de Oviedo para tener un encuentro con una docena de 'bloggers' asturianas y hoy volverá a la ciudad para asesorar a un grupo de mujeres sobre las tendencias de cara a la primavera.

-Dice que en el evento de hoy no quiere ser la protagonista, sino el hilo conductor entre la ropa y las mujeres...

-Eso es lo que quiero transmitir. Sé que al final tengo protagonismo, pero mi intención es dar a conocer las marcas que vengo a enseñar, porque hay alguna que es súper interesante y no tiene nada que envidiar a otras.

«Feliciano López y yo somos amigos, me parece un tenista estupendo y un gran profesional»

-¿Para ser elegante hace falta ir siempre de firma?

-Es una horterada y carísimo ir vestida de arriba a abajo de marca, aunque soy una firme defensora de todas las marcas españolas.

-¿Entonces qué ensalza de los looks?

-Está muy bien tener un nivel, pero no hace falta ser tan marquista porque con una prenda o sin ella puedes ir igual de elegante. La idea es combinar una cosa con la otra y para mí lo más importante es conseguir prendas buenas, con calidad y que te sirvan para muchas temporadas.

-¿Le gusta redescubrir la ropa que tiene cuando cambia la estación?

-Yo nunca cambio de armario porque estoy todo el rato viajando. Igual en Asturias tenéis un tiempo más normal, pero en Madrid es increíble lo que está pasando. Vivimos en una época de cambios.

-¿Qué prendas se llevan de cara a la primavera?

-Los tonos fucsia y el amarillo, y el combinar el look deportivo con otro más arreglado. Las tonalidades vivas transmiten energías y según mi punto de vista, la moda habla: depende de como vayas vestida, la persona transmite más o menos.

-La profesión de 'personal shoppe'r cada vez tiene más peso, ¿a qué se debe?

-Hoy en día, recurrir a un profesional es ser inteligente, aunque no significa que no te sepas vestir. Muchas personas no tienen tiempo para ir de compras y recurren a ellas.

-¿Echa de menos el programa 'Supermodelo'?

-Sí . Ya se han cumplido diez años de su primera emisión y se me ha metido en la cabeza volver a hacerlo. Además, con las redes sociales sería maravillosa su emisión.

-Hablando de las nuevas tecnologías, ¿qué consejo le daría a una persona que está empezando en este sector?

-Cuando creas un blog, tienes que crear una marca y el nombre es súper importante.

-Dejando de lado el mundo de la moda, usted donó médula a su madre cuando sufrió leucemia.

-Creo que todos debemos de ser donantes y ser conscientes de que, a lo mejor, algún día te puede tocar a ti o a una persona cercana. Se pasa mal durante unas horas, es una cosa que no se puede ocultar, pero se compensa cuando das a alguien la oportunidad de vivir un poco más.

-Finalmente no pudo vencer...

-Lo que importa es que al final le regalé un año de mi vida a mi madre y lo he disfrutado al máximo.

-Últimamente se ha rumoreado que está saliendo con el tenista Feliciano López, ¿es verdad?

-Solo somos amigos, me parece un tenista estupendo y un gran profesional. A mí me encanta el tenis y al igual que voy a un desfile voy a ver a todos los españoles que jugaron el Open de Miami y no pasa nada.