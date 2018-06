Moses Farrow, hijo adoptivo de Woody Allen, defiende a su padre y acusa a su madre de abusos «Esta denuncia pública sobre mi padre sigue siendo el mayor lamento de mi vida» EL COMERCIO Miércoles, 27 junio 2018, 11:08

Moses Farrow, el hijo adoptivo Woody Allen y Mia Farrow ha querido salir en defensa de su padre y ha negado que su hermana Dylan fuera acosada por el actor, además de acusar a su madre de «envenenar» a la familia. Lo ha hecho mediante un ensayo titulado 'A Son Speaks Out' (Un hijo habla claro), donde además arremete duramente contra su madre y la acusa de abusos.

En 2014, Dylan Farrow, hija adoptiva de Woody y Mía, publicó en The New York Times, dentro del blog del periodista Nicholas Kristof, una carta que revelaba el durísimo sufrimiento que había padecido por haber sido víctima de abusos sexuales por parte de su padre cuando era una niña de tan solo siete años.

La actriz y su exmujer, Mia Farrow, ya había hecho similares acusaciones en 1992, en medio de la batalla legal por la custodia de sus hijos. El cineasta, por su parte, negó las acusaciones y nunca fue condenado.

«Soy una persona que se mantiene bajo el ámbito privado y no estoy interesado en despertar la atención pública, pero por los increíbles ataques a mi padre Woody Allen, siento que no puedo estar más en silencio mientras es condenado por algo que no cometió», dice en el ensayo.

«Por supuesto que Woody nunca abusó de mi hermana. Ella le quería y esperaba con ganas que él nos visitara. Dylan nunca se escondió de mi padre hasta que nuestra madre logró crear un ambiente de miedo y odio hacia él», dijo Moses al respecto, poniéndose en contra de las acusaciones de su hermana Dylan.

Moses acusa a Mia Farrow de manipular a su hermana Dylan para culpar al cineasta e insiste en que se vio obligado a volverse encontra de su padre adoptivo. «Esta denuncia pública sobre mi padre sigue siendo el mayor lamento de mi vida», escribió.

Como lo ha hecho en muchas ocasiones, Moses Farrow afirma haber sido víctima de abuso por parte de su madre adoptiva. Según él, golpeaba regularmente a varios de sus hijos y no dudaba en arrastrarlos al suelo y encerrarlos en un baño o en un armario. Mia Farrow tuvo cuatro hijos biológicos y adoptó otros diez.