Edu del Prado, exmiembro de UPA Dance, muere a los 40 años

El cantante y actor Edu del Prado, que fue componente del grupo UPA Dance y uno de los protagonistas de la serie de televisión 'Un Paso Adelante', falleció este sábado a los 40 años, a causa de una enfermedad.

«Maravilloso cantante, hizo millones de cosas entre ellas 'Un Paso Adelante', 'Upa Dance', 'Sister Act', fue profesor de OT Francia (Star Academy), La Academia en México, The Voice Francia...», ha destacado la cantante Beatriz Luengo, una de sus compañeras en la serie, en su cuenta de Instagram, donde ha recordado que conoció a Edu del Prado con 11 años «cuando él ya era un ídolo con su primer disco».

También Raquel de Rosario ha lamentado el fallecimiento del artista, que estaba casado con su hermano mayor, Misael del Rosario. La despedida no ha podido ser más emotiva: «... Aunque una entiende que este es un viaje corto y que no es el final, no puedo evitar que el corazón se me rompa un poquito hoy».

Nacido en agosto de 1977 en Valencia, Edu del Prado se incorporó a 'Un paso adelante', que emitió Antena 3, en 2005, donde interpretó el personaje de César, un nuevo alumno, y luego pasó a formar parte del grupo UPA Dance, que surgió de esta serie.

El cantante publicó el disco 'Mil y Una' en 1999 y participó en el álbum con música de baile 'Come Let's Fly Higher' en 2013, además de formar parte del elenco de varios musicales.