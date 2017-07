El desnudo en Instagram de Nagore Robles, pareja de Sandra Barneda La colaboradora se quita todo en la red para reivindicar ser uno mismo EL COMERCIO Gijón Viernes, 7 julio 2017, 20:35

Nagore Robles, ex concursante de 'Gran Hermano' y pareja de la presentadora de televisión Sandra Barneda, ha sorprendido a propios y extraños con un desnudo en Instagram. La joven, colaboradora habitual de los 'reality' de Telecinco, es conocida por no morderse nunca la lengua y dar rienda suelta a lo que piensa. Ahora, ha querido mostrar al mundo tal y cómo es.

«Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece», explica la vasca en una publicación en la que reivindica ser uno mismo. «Esa dependencia a ser otr@ que esperan de ti, a sentirte egoísta si no das lo que desean y a veces exigen... a vivir perdid@ porque no sabes que puerta elegir y por miedo, sigues patrones para no decepcionarles y decepcionarte».