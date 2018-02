La sorprendente foto de Natalia Ferviú sin maquillaje La estilista ha subido una foto a Instagram recién levantada EL COMERCIO Gijón Jueves, 22 febrero 2018, 09:24

Natalia Ferviú, la ex-estilista de Telecinco, se está tomando unos días de descanso tras su polémica salida del programa 'Cámbiame' en el que compartía profesión con sus compañeros Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez. Después de abandonar el plató del programa de Mediaset, Natalia decidió subir un comunicado para todos sus seguidores: "Siento que me llevo mucho amor, en cada uno de los cambios hubo una transformación en mí y por eso he de dar las gracias a quienes se pusieron en mis mano. En los últimos días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por como se han desarrollado los acontecimientos y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar de rumbo" explicaba la coach del programa.

Sin embargo, tras unos días alejadas de las cámaras y disfrutando de los momentos de paz y tranquilidad, la joven ha subido una foto a Instagram con uno de sus despertares más reales. La estilista publicó una foto recién levantada y sin nada de maquillaje en la cara con el título de “caruso de sueño”.

La publicación, que ya tiene más de 30.000 me gustas, ha sido muy comentada y aplaudida por los seguidores de Natalia Ferviú, a la que dejaban comentarios como “estás mas guapa que nunca” o “al natural tu belleza se multiplica”.