Natalia Sánchez ('Los Serrano'), otra víctima de acoso sexual: «Lo corté como pude» La actriz Natalia Sánchez. / Sergio Parra La actriz, conocida por su papel en 'Los Serrano', ha hablado de una «situación muy incómoda en la que se sobrepasaron los límites» EL COMERCIO Gijón Viernes, 24 noviembre 2017, 10:03

«Viví una situación muy incómoda en la que se sobrepasaron los límites». Natalia Sánchez también es otra víctima de acoso sexual. Así lo reconoció la actriz, conocida por su papel de Tete en 'Los Serrano', durante el evento 'People in Red' de la Fundación Lucha contra el Sida.

El testimonio de la actriz se suma al más de un centenar de voces que desde el escándalo de las denuncias contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein han señalado a decenas de estrellas del mundo del espectáculo y las han acusado de acoso y agresiones sexuales.

Aunque Sánchez no desveló la identidad de su agresor, sí relató los hechos a 'La Vanguardia': «Cuando me ocurrió no tenía herramientas, lo corté como pude. Me pasa ahora y no reacciono igual, obviamente», confesó. Desgraciadamente, «experiencias así se viven continuamente», aseguró la intérprete.

Según la actriz, la raíz se encuentra en una sociedad «que acepta el micromachismo»: «El micromachismo es el peligro real de este problema y está detrás de todo; no se trata solamente del caso concreto de una agresión», afirmó.

Para Sánchez, la solución no solo pasa por las mujeres, también por los hombres: «Ellos juegan un papel importante en apoyarnos. Que si alguien hace un comentario, él denuncie; que no tenga que ser la mujer quien se gire y pregunte: '¿Por qué me dices eso?', sino el compañero de al lado». Además, continuó, deberían «dotarse de herramientas a la sociedad y a las instituciones para que exista un protocolo que respete siempre a la víctima, la parte débil».