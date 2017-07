«Hay novios que prohíben 'Despacito' en su boda aunque la pidan los invitados»

El fenómeno 'Despacito' está a punto de aterrizar en Asturias. A partir de las 22.30 horas de mañana, el Palacio de los Deportes se rendirá ante la música de Luis Fonsi. Con su novena gira, 'Love + Dance World Tour', el puertorriqueño recorrerá durante este verano las ciudades españolas, y mañana le toca el turno a Gijón. Para los más despistados, aún hay tiempo de conseguir las entradas, desde 37 euros. Eso sí, los menores de 16 años, tendrán que ir acompañados por un adulto.

La segunda semana de enero aparecía en la pista de baile el nuevo tema de Luis Fonsi, ‘Despacito’, sin que orquestas, dj’s y demás proveedores musicales sospecharan que lo tendrían que escuchar y reproducir una y mil veces, «hasta la saciedad». «Es imposible de entender», dice Juan Coto, de Okka Dj, aunque reconoce que él no la pone más de dos veces en el mismo evento. «Hay una parte del público que si no suena este tipo de música, tan comercial, tan repetida, no disfruta, sobre todo la gente joven». En este último punto no coincide Sergio Sánchez, dj y coordinador de Eventos Premium. «Hay muchas personas de más de 65 años que te piden la canción y aunque parezca imposible, a veces no saben cuál es el nombre exacto y te piden el ‘Suavecito’, el ‘Bailecito’ o cualquier palabra que les suene parecida». Sánchez asegura que como mínimo la ponen tres veces por sesión y que es un compañero el que tiene el récord:«La puso siete veces en una noche. Siempre hay una canción que suena más que el resto, pero lo de Luis Fonsi de este año es tremendo. Incluso un boy la bailó en una fiesta en Comadres».

El caso es que, como en todo, para gustos los colores, y el dj Javier Lobo nos cuenta que algunos novios, aunque una minoría, le han prohibido poner la canción durante la celebración de la boda «aunque la pidan los invitados». «Suelen ser novios a los que les gusta la música menos comercial y que, claro, están hartos de escucharla». Eso sí, se suma a lo que cuentan sus compañeros ya que, lo normal es que la pidan dos o «tres veces más desde que la pones la primera vez».

Tal es la repercusión que ‘Despacito’ está teniendo en 2017, pues ya auguran que «la canción de Luis Fonsi aguanta hasta fin de año seguro», que también las grandes orquestas han tenido que claudicar. Así lo cuenta Roberto Outos desde Tequila: «Es la canción que más demandan del repertorio». Ya que el público es el que manda, al comprobar que ‘Despacito’ sería la canción del año, la orquesta decidió versionarla, siempre siguiendo con el estilo con el que firman sus temas.

La radio la repite como si fuera un mantra, personas de todas las edades la cantan y bailan en las romerías y celebraciones de todo calado. Los novios la eligen como tema estrella de su día especial, incluso con clases de baile incluidas. Este verano es una de las canciones que más suenan en cada una de las fiestas populares de toda Asturias y eso, sin una coreografía como la de la ‘Macarena’, que bailó medio mundo o la del ‘Chiki-chiki’, que hizo reír a buena parte de Europa, tiene mucho mérito.