La nueva cara de Manu Tenorio de la que todos hablan El cantante ha perdido sus característicos hoyuelos EL COMERCIO Martes, 27 marzo 2018, 18:03

Manu Tenorio, participante de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha presentado su nuevo trabajo discográfico, 'Colección indefinida', pero lo que ha sorprendido a sus seguidores no es el disco sino su nueva cara, algo de lo que todos hablan.. El sevillano parece haberse sometido a una operación estética para mejorar su apariencia, algo a lo que recurren numerosos famosos.

Tenorio parece haberse sumado a la lista de celebridades que apuestan por la cirugía para sentirse mejor con su cuerpo. El cantante ha aparecido visiblemente cambiado, sin arrugas en la frente, ni las bolsas en los ojos que lucía hace solo unos meses, con los pómulos más marcados y la cara más hinchada de lo normal.

No obstante muchas fans aseguran que el galán de la academia de la primera edición de 'Operación Triunfo' ha perdido parte de la expresión que lucía hace unos años, pues ya no hay rastro de sus característicos hoyuelos. Otras, en cambio no tienen tan claro que el artista se haya unido a la moda del bisturí y esperan a que Tenorio haga una confirmación oficial, cosa que, por el momento, no ha hecho.

Lo cierto es que el cantante siempre ha dejado claro que le gusta cuidarse. Sus redes sociales están repletas de entrenamientos deportivos o recomendaciones para hacer bien determinados ejercicios físicos.

Así se encuentra ahora el andaluz: