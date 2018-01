La nueva vida de Elena Milla tras su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' La joven se alejó de la televisión y atravesó un complicado problema de salud EL COMERCIO Gijón Miércoles, 3 enero 2018, 19:09

Elena Milla entro al programa de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' dispuesta a encontrar el amor, pero no tuvo demasiada suerte. Primero lo intento como pretendienta y luego como tronista, pero sin resultados. La joven andaluza decidió en 2011 alejarse de las cámaras y comenzar una nueva vida. Ha sentado la cabeza junto al futbolista Samuel Sáiz, con quien tiene una hija, Aylén, pero también ha pasado momentos delicados de salud.

Aunque pasó a un segundo plano mediático, Elena es muy activa en redes sociales. De hecho, tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, desde donde siempre ha sido muy criticada por mostrar fotografías de una vida aparentemente perfecta.

Hace meses la granadina hacía público el drama que llevaba sufriendo un tiempo. La joven explicaba a sus seguidores que tras su fachada de tía dura, se encontraba una mujer luchadora tras haberle sido diagnosticado un precáncer. Este es el mensaje que compartió en redes sociales:

«Me gustaría compartir en voz alta muchos de mis pensamientos, la mayoría de las veces me callo y simplemente subo una foto bonita, saco una sonrisa, pongo morros o incluso para muchos de vosotros alardeo de cosas. Aparentemente todo muy superficial, todo va bien e incluso soy materialista. Soy consciente de la imagen que proyecto, pero que No soy. Me gusta mostrarme de verdad a los míos y a los que están conmigo día a día, pero creo que un poco de humanidad y con lo que os voy a contar nos ayudará a ser más respetuosos los unos con los otros y a entendernos un poco mejor.

Para mí la vida no es fácil tengo problemas como todo el mundo pero que intento resolver siempre de manera positiva y optimista, otras veces no está solo a nuestro alcance, por ejemplo en mi caso me diagnosticaron hace unos meses un precáncer, decidme, ¿alguien se ha dado cuenta? ¿Habéis percibido algo? Mi vida estos meses ha sido complicada, muchos nervios, me han operado y hasta ayer no sabía si todo iba a ir bien... o seguía mal. Hoy me siento con fuerzas para contarlo y gracias a Dios decir que todo va bien y no hay ni rastro de cosas malas en mi cuerpo.

Yo os leo y veo cómo insultáis, decís cosas desagradables, comentáis sin pensar y la que piensa soy yo, que cómo puede haber gente que de verdad se crea todo esto de IG, piensa que todo es maravilloso y que qué vida tan guay llevamos y se crea con el derecho de insultar y opinar. Pues este es uno de mis relatos, esta es una parte de mí más humana. Soy una persona positiva, que mostrando sonrisas y cosas bonitas ayudan a evadirte un poco de todos las cosas que nos afectan. Me sentía en la obligación de hacer esto porque es hora de que muchos sepáis cçomo nos sentimos, me siento y dar las gracias a los que estáis ahí para también alegrarte un poco el día. No sé si debía contarlo pero ahí está...».

Elena conoció su actual pareja, el futbolista Samuel Sáiz y desde entonces no se separa de él. Tienen su residencia en Leeds por el trabajo de Samuel, donde viven desde hace ya algunos años y donde han decidido formar su hogar.