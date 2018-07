La nueva vida de María José Galera, de 'Gran Hermano 1' La sevillana vive una nueva vida llena de lujos EL COMERCIO Lunes, 2 julio 2018, 16:57

Hace unos meses, María José Galera volvió a la televisión depués de un lustro para contar el infierno que ha vivido durante su estancia en México. Lo hizo en el programa que conduce Toñi Moreno en Telecinco, 'Viva la vida'. La sevillana narró que había sido testigo de varios tiroteos y que le habían desmantelado su casa

Parece que la concursante de 'Gran Hermano 1' ha dejado atrás esa vida. Según ha publicado Kiko Hernández en su blog, la sevillana lleva una vida diferente, llena de lujos. Entre sus nuevos hobbies se encuentra pasear en coches de lujo, en barcos o incluso, en una yegua.

Este cambio radical, según explica el colaborador de Telecinco, ha sorprendido tanto a familiares y amigos, quienes creen que esta nueva vida viene motivada por algún tipo de lotería.

«Prima, eso parece que me ha tocao la Loteria!!! Pero no en dinero... la vida lo mismo que te da te quita!!! Y ahora mismo la vida me lleva regalando muchas cosas... el dinero no hace la felicidad... Las sorpresas que la vida me regala... Es verdad que cuando te sientes que no hay luz en tu vida y parece que no hay salida... llega la magia, llega ese espíritu que vuelve a darte Luz propia... y me da hasta miedo... pero hare caso a la gente que sigue a mi lado... Vive y disfruta de tu momento...Y ahora llego el mío. Que cada cual se hagan sus pajas mentales... que yo!!! Voy a disfrutar de los momentos buenos...Aquí estoy yo... renaciendo con fuerza y coraje!!!», ha explicado Galera a una familiar.