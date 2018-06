«Nunca he tenido pareja» La modelo y actriz barcelonesa se dio a conocer en un anuncio con Bradley Cooper. / E. C. Tras triunfar en la serie 'Fariña', Jana Pérez se define. «Soy hija de una mujer fuerte e independiente. Conocí a mi padre a los seis años» ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 3 junio 2018, 03:45

Libre, independiente e inquieta (por parte de madre), Jana Pérez como modelo ha vivido temporadas en Grecia, India, Turquía... Y los últimos diez años los ha pasado formándose como actriz entre Nueva York, Los Ángeles y Londres. «A los 19 empecé a volar y no he parado desde entonces», admite. Fue la chica que le robaba el postre a Bradley Cooper en el famoso anuncio de helados y llegó a promocionar junto a Javier Bardem un centro comercial mexicano, pero no ha sido profeta en su tierra hasta que, a sus 31 años, le ha llegado el papel de Camila Reyes, la segunda esposa de Sito Miñanco, en 'Fariña'. La serie ha terminado y Jana se ha quedado «encantada por la buena acogida. Me sentía tan a gusto en la piel de Camila que algunos amigos me decían: ¡Sal del personaje!».

Camila es fría y calculadora. Y Jana, muy pasional. «Ella me enseñó lo que es tener aguante -explica-. En momentos en los que yo me habría derrumbado, ella permanecía impasible. De hecho, al finalizar una secuencia muy intensa me vine totalmente abajo y me puse a llorar». Y luego está lo del acento panameño... Aunque lleva sangre andaluza, Jana se crió en el barrio barcelonés de Horta. Para resultar creíble, la actriz se introdujo en la comunidad panameña de Madrid. «El mundo de los acentos me encanta y se me pegan con facilidad».

Hija única y nieta de un campeón de boxeo, fue una niña «cariñosa, sociable y traviesa». Una vez convenció a un crío menor que ella para que jugaran a escaparse de casa... «Mi familia creía que me habían secuestrado», recuerda. Lleva el apellido de su madre, que la crió en solitario. A su padre no lo conoció hasta los seis años. «Admiro a mi madre por cómo me ha sacado adelante -afirma orgullosa-. Es una persona muy fuerte y me lo ha dado todo. Seguramente yo sea tan independiente gracias a ella». Esa independencia afecta a su vida sentimental. «No tengo pareja que me ate ni la he tenido nunca -asegura-. Espero encontrar al hombre de mi vida, pero de momento sigo libre, y nunca mezclo las relaciones sentimentales con el trabajo».

Jana soñaba con viajar a Londres desde muy jovencita. «El cuerpo me pedía moverme». Primero vinieron los anuncios de Colacao y Donettes, y más tarde su debut como modelo en la agencia Francina Models de Barcelona, donde se la consideraba la nueva Inés Sastre. Todavía recuerda cómo se empapuzó de Donettes hasta el empacho. «Soy muy caprichosa y cuando algo me gusta...». Las dietas llegarían después. «He tenido mis épocas -admite-, pero no me gusta pasar por ahí. Cuando estás en plan 'no puedo comer esto o lo otro' no eres feliz, y a mí me encanta la felicidad que me proporciona la comida».

Lección de humildad

La India le dio una lección de humildad. «Vivimos en un mundo muy egoísta -razona-. Luego llegas aquí y te das cuenta de que no necesitas un armario lleno de ropa». Aún así, le siguen privando las joyas y los restaurantes caros. «He derrochado mucho en mi vida -reconoce-. Ahora intento ahorrar más». De Bradley Cooper recuerda que la trató con mucha familiaridad y hasta le preguntó si quería ser madre... «No me tiró los tejos -puntualiza-, pero creo que su reloj biológico ya había empezado a funcionar». De hecho, no mucho después el actor conoció a Irina Shayk y tuvo su primer hijo con ella.

Jana ha rodado junto a actores de la talla de Ewan McGregor y Kenneth Branagh, y actualmente está pendiente del estreno de 'Holmes and Watson', donde interpreta a la esposa del inspector Lestrade. «Un papel sin texto», lamenta. También ha vivido una intensa 'pilot season' (la temporada de los castings para las nuevas series) en Hollywood y no descarta repetir pese a que no le gustó «el ambiente competitivo y superficial que allí se respira».

Instalada en Madrid tras una larga temporada en Londres, opina que «el mundo ha sido y sigue siendo machista. Cuando habla una mujer en un grupo de hombres muchas veces no te toman en serio», dice por experiencia. Pero ella tiene un remedio. «Les hago preguntas trampa para ver si me están escuchando o solo me están mirando en plan 'carne fresca'. Y muchos se quedan descolocados». Lo dice la nieta del campeón de boxeo.