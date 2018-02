«Nunca soporté 'Verano Azul'» El guionista Javier Olivares. / ELVIRA MEGÍAS Lloró con la muerte de un personaje de 'The Wire'. Le aburren 'The Leftovers' y 'Westworld'. A Colombo le preguntaría por qué da tantos rodeos para llegar al asunto MIKEL LABASTIDA Domingo, 4 febrero 2018, 03:56

Tiene fama Olivares de no ocultar su opinión sobre casi nada. Para bien y para mal. Por eso era lógico que tarde o temprano el guionista -que está detrás de títulos como 'El Ministerio del Tiempo', 'Víctor Ros' o 'Isabel' y acaba de ser fichado por Globomedia- pasase por esta sala de interrogatorios para descubrir sus gustos seriéfilos.

- ¿Qué serie tuvo la culpa de que usted quisiera escribir series?

- 'The Twilight Zone' y 'Diego de Acevedo'.

- ¿Y qué personaje le hubiese gustado crear?

- Omar Little, de 'The Wire'. Es un antihéroe maravilloso que reúne la maldad, la ternura y un exquisito (y peculiar) código ético.

- Vamos a buscar la polémica, ¿con qué serie muy elogiada no comulga?

- 'The Leftovers' y 'Westworld'. Me parecen aburridas, que es lo peor que puede ser una serie. Y juegan a ser filosóficas y trascendentes, pero me parecen tan vacuas como Paulo Coelho. Como dijo el gran Pepín Bello: «Es terrible ser un engolao».

- ¿Qué tiene 'Stranger Things' que envidiar a 'Verano Azul'?

- La primera temporada, nada. Nunca soporté 'Verano Azul'.

- ¿Y 'The Crown' a 'Isabel'?

- Nada. La envidia sería nuestra (hablo de la primera temporada, que fue la que hice). Ojalá hubiéramos tenido ese presupuesto. Con el dinero de un capítulo de 'The Crown' (creo que son 12 millones de dólares para 50 minutos) se hubiera hecho una temporada y media de 'Isabel' (con capítulos de 70 minutos). Pero es curioso que ambas primeras temporadas juegan con la temporalidad de la misma manera. Cogen un conflicto y un capítulo puede hablar de lo ocurrido en un mes y otro de lo ocurrido en dos años. Y mira, eso lo hicimos nosotros antes. Somos más pobres, pero nos lo curramos.

- Siempre he tenido ganas de preguntarle esto: ¿tuvo algo que ver con el final-sueño de 'Los Serrano'?

- No. Mi hermano y yo nos fuimos antes. Aquello fue un ejemplo de cómo un mal final se ha recordado más que los méritos de una serie excelente, exitosa y que, probablemente, sea la que más beneficios ha dado en la historia de nuestra ficción. Yo recuerdo 'Los Serrano' con mucho cariño. Orgulloso de haber estado en ella.

- Indignó a mucha gente. ¿Con qué final le pasó lo mismo?

- No me indignó, pero no me gustó el de 'Los Soprano'. Y me decepcionó el de 'Survivors' (BBC). Pero las dos son grandísimas series.

- Ahora se habla mucho de la tercera edad de oro de las series pero para usted, ¿cuáles fueron 'aquellos maravillosos años'?

- En Inglaterra hicieron una encuesta y salieron los 60. En EE UU, los 90. En España, creo que aún no hemos hecho series mejores que 'Anillos de Oro', 'Los gozos y las sombras', 'Brigada Central', 'Turno de oficio', 'Curro Jiménez', 'Juncal', 'Historias para no dormir', 'El asfalto', 'La cabina'... En cualquier caso, la verdadera edad de oro que lleva a las series a lo más alto es la suma de BBC y HBO. Y Netflix lo sabe y ha aprendido muy rápido. Netflix es muy inteligente.

- ¿Cuál es su malo favorito de todos los tiempos?

- Dexter. Aunque para muchos sea el bueno por el hecho de ser el protagonista.

- Vamos a hablar de dramas. ¿Qué muerte de un personaje de una serie ha lamentado más?

- La de un chavalito que hacía de camello en la temporada 1 de 'The Wire'. El que cuidaba de otros críos para que fueran a clase y comieran algo. No recuerdo el nombre. Lloré como un descosido.

- ¿Y a qué personaje de una serie habría matado porque cree que no estaba a la altura del resto?

- En 'Battlestar Galáctica', a Gaius Baltar.

- Cuénteme una historia para no dormir que le haya ocurrido rodando una serie.

- Cuando alguien me dijo que no se podía recitar el 'Maneras de vivir' en 'El Ministerio del Tiempo' (Julián a Lope) porque costaba mucho. Lo pude solucionar. Ser 'showrunner' es algo tan sencillo como poder solucionar esos problemas. Si no lo hubiera sido, ni me habría enterado y no se habría hecho la mejor secuencia de toda la serie. Y mira que me gusta la serie.

- Si se hiciese una adaptación (una real, no una copia) de 'El Ministerio del Tiempo', ¿a qué actores ficharía para interpretar a los protagonistas?

- A Hugh Jackman de Alonso; a James McAvoy o Mark Ruffalo de Julián y a Liv Lisa Fries ('Babylon Berlin') de Amelia. De Pacino, al inglés Enzo Cilenti.

- ¿Para resolver qué problema real enviaría al personaje de Michael Landon en 'Autopista hacia el cielo'?

- A mí, el Michael Landon que me gustaba era el de 'El Informal'. Pero al de 'Autopista hacia el cielo' le sentaba con Puigdemont y Rajoy para poder contemplar la escena. No creo que solucionara nada, pero lo que me iba a reír...

- ¿Qué serie se quedó con ganas de adaptar ?

- 'Life on Mars'. Era un sueño de mi hermano y mío y de la gente de Diagonal... Hasta hablamos con la BBC. Pero la cadena -Antena 3- prefirió que la hicieron otros. Tal vez por eso, 'El Ministerio del Tiempo' tiene tanto de ella.

- Si lo tuviese enfrente ¿qué le preguntaría a Colombo?

- Que por qué da tantos rodeos para llegar al asunto.