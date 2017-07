Olvido Hormigos: «Mi lista aumentó a partir de los 40» La exconcejala se desnuda por tercera vez en la portada de 'Interviú' ELCOMERCIO.ES Miércoles, 5 julio 2017, 23:59

La exconcejala Olvido Hormigos ha decidido mostrar su cuerpo, por tercera vez, en la revista 'Interviú' y conceder una entrevista en la que hace unas declaraciones sorprendentes.

Según declara, el único hombre con el que ha estado durante muchos años ha sido con su marido, Jesús, pero las cosas han cambiado mucho. «Hasta los 40 años solo había estado con un hombre. A partir de ahí, mi lista aumentó bastante pero no es enorme, muchas mujeres de mi edad han estado con más», dice, asegurando que fue su primer amor y con quien perdió la virginidad.

Tampoco se ha cortado a la hora de expresar sus preferencias sexuales: «En el sexo no soy especialmente romántica. Para un encuentro rápido de un día prefiero a un empotrador. Con la pareja de siempre un día te apetece un sexo más duro y otros, algo más romántico. Me gusta que me dominen».

Llevaba un año alejada del foco mediático por la presión que supuso que se conociese su supuesto affaire con Alessandro Lequio. «El verano pasado hablaban todos los días de mí en 'Sálvame'. Yo era la protagonista, pero solo me llamaron para cuatro programas. Cuando lo hicieron yo estaba de vacaciones en Marbella y en Ibiza e insistieron muchísimo, que me lo pagaban todo, el avión, el tren… ¿Qué luego no les interesas? Les da igual, no te llaman en un año», cuenta.

Pese a haber entrado en ese circo mediático, Hormigos no se arrepiente. «Todos lo hacemos por dinero. Yo he hecho muchas conexiones en directo para 'Sálvame' desde la puerta de mi casa sin cobrar y he decidido que ni una más porque si para ellos es un negocio, para mí también», comenta. Y añade en 'Interviú': «La mayoría de las veces he tenido que ir para justificarme por mi vida personal; y ahora lo hago por Toño (Sanchís, su representante), porque en el programa manipulan mucho la información e intento aclararlo».