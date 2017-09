Pablo Alborán desvela en 'El Hormiguero' los motivos por los que dejó la música

La promoción de sus últimos singles, 'Saturno' y ' No vaya a ser', llevó este miércoles a Pablo Alborán al plató de 'El Hormiguero', donde ha desvelado los motivos que hace dos años le llevaron a retirarse temporalmente de la música. Y ha sido duro.

Ante las preguntas de Pablo Motos, el malagueño fue tajante al afirmar «yo soy mi peor enemigo, bueno lo era, ya no lo soy». Según relató, «un día, cuando acabé el concierto, en los bises, me di media vuelta y pensé que quería irme a casa. Necesitaba desconectar». Entonces, decidió dejar a un lado grabaciones, conciertos y discos y ha dedicado todo su tiempo «a estudiar música, a estar en casa, con mis amigos de toda la vida y encontrar la normalidad».

Una vez repuesto y centrado, «he vuelto», aseguró Alborán, quien desveló que fue en una conversación con su hermana cuando esta le dijo que «hacía siete años explotó todo y yo desaparecí. Yo seguí mi sueño y no me daba cuenta de que había personas que me estaban esperando».