«Haría cualquier papel en 'The Crown'» El escritor Màxim Huerta. / FERNANDO GÓMEZ Lou Grant le despertó la vocación periodística. Hizo un cameo en 'Al salir de clase' y reniega de 'Perdidos'. Inaugura esta sección sobre filias y fobias seriéfilas MIKEL LABASTIDA Domingo, 7 enero 2018, 00:54

El periodista valenciano Màxim Huerta pasó de narrar la realidad en los informativos a entregarse a la ficción en los libros que escribe. Entre medio pasó por 'El programa de Ana Rosa', que está a caballo entre la ficción y la realidad. Se sienta en esta sala de interrogatorios para descubrir sus filias y fobias seriéfilas.

-Se le acusa de serieadicto, ¿cómo se declara, culpable o inocente?

-Culpable de ver series del tirón, de sentir ansiedad cuando acaban y de volverlas a ver. Sí, culpable. Asumo mi culpa y exijo Netflix en la celda.

«No me gustan los finales fáciles... los sueños para explicar todo me parecen un bofetón al ingenio»

-Confiese, ¿qué personaje quería ser cuando era pequeño?

-El barbudo de 'Érase una vez el hombre'... Para viajar, viajar, viajar. Y sobre todo, viajar por el tiempo. De niño me flipaba.

-¿Y qué personaje acabó siendo de mayor?

-De mayor volví a ser pequeño al meterme en las paredes de 'Stranger Things'.

-Volvamos a la infancia, ¿cómo recuerda su primera vez... seriéfila?

-Recuerdo mi afición por la serie 'V', mis gominolas en forma de rata y mi álbum de cromos. Recuerdo las ganas de ingresar en la academia de 'Fama'. Recuerdo querer tener una Casa de la Pradera. Y a 'Curro Jiménez', 'Starman', 'Las chicas de oro', 'El Coche Fantástico', 'Luz de Luna', 'Twin Peaks'... ¡Hasta Pumuki!

-Cuánta promiscuidad seriéfila. ¿Y qué hacía 'Al salir de clase'?

-Trabajar en televisión. Y colarme en ella. En el segundo cajón de mi armario sigue la camiseta de la serie con doscientos lavados. Hice un cameo con el que cerró una temporada y guardo ese recuerdo.

-¿Y alguna otra serie en la que le gustaría hacer un cameo?

-Cualquier papel en 'The Crown'. Ese vestuario, esas localizaciones, esos palacios, esos guiones, ¡esa actriz! Es lo mejor que se ha hecho, desde el milimétrico guión, agudo, maravilloso... hasta la producción. Brutal. Redonda. Un té con Churchil mientras pinta un paisaje, lo veo... lo veo.

-Le voy a poner en un brete: ¿Krystle o Alexis?

-Alexis, sin lugar a dudas. La rubia daba algo de pereza. Esa maldad exagerada de Alexis, inmoderada hasta el paroxismo y excesiva de hombreras y rizo firme, es de póster de habitación...

-¿Quién hizo más por su vocación periodística, Lou Grant o Murphy Brown?

-Lou Grant, Dios bendiga a Asner y a sus corbatas llenas de ética y estampado. Luego ya vino 'Homeland' a revolucionar los instintos más básicos de la noticia.

-Hagamos psicoanálisis. ¿En qué momento echa mano de un producto de Shonda Rhimes, aunque luego se sienta culpable?

-Odio los hospitales, pero los quirófanos de 'Anatomía de Grey' me parecían lugares apacibles. Perfectos para ligar.

-¿En qué familia disfuncional televisiva le gustaría ser adoptado?

-Jajajajajaja. He tenido aversión a las series de familias. Solo me quedaría en 'Los Soprano'.

-Más traumas. ¿Qué 'espoiler' le dolió más que le hicieran?

-Chanquete ha muerto en la revista 'Teleprograma'. ¡En portada!

-Muy mítico. Por cierto, ¿qué estaba haciendo usted cuando Chanquete murió?

-Veranear con mi bicicleta BH. Y sufrir colapso al llegar a Valencia, en plenas fallas, y ver a Chanquete (Antonio) vivo por las calles. Shock infantil, se lo aseguro.

-Eso debe impresionar. Ahora impresióneme a mí. ¿Qué tiene usted que no tiene Don Draper? -Me quedan bien los trajes.

-¿Y con qué personaje de 'Friends' se identifica más?

-Todos. Depende de cómo me levante y con qué ánimo.

-¿Qué serie le regalaría a Rajoy?

-No mando mensajitos con series. No conozco sus gustos.

-Todo el mundo tiene una sintonía de cabecera, ¿cuál es la suya? -'Érase una vez el hombre'.

-Gánese algún enemigo y señale qué serie está más sobrevalorada.

-Nunca entendí el caso de 'Perdidos'. Todavía estoy esperando la explicación al oso polar. Que me perdonen. Pero los sueños, sueños son. Solo me gustó el primer capítulo.

-Terminemos esta conversación en una mesa. ¿A qué tres personajes de series reuniría para darles de cenar?

-Necesito cenar con la reina de Inglaterra ('The Crown'), con Bette Davis ('Feud') y con Joan Holloway ('Mad Men'). Que nos sirvan un coctel y mucho champán.

-Un último secreto, ¿de qué giro de guión inesperado se quedó más traspuesto?

-Del final de 'Perdidos'. No. Almax.

-Vaya, se supone que esta sección termina preguntando por el peor final que haya visto, pero me ha hecho un 'espoiler'.

-No me gustan los finales fáciles... los sueños que intentan explicar todo me parecen un bofetón al ingenio.