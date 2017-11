Máxima tensión entre Paula Echevarría y David Bustamante por las Navidades de Daniella

Las aguas vuelven a estar revueltas entre Paula Echevarría y David Bustamante. La cercanía de las Navidades ha vuelto a agrietar la relación entre la actriz asturiana y el cantante cántabro. Al parecer, la pareja tiene previsto celebrar las fiestas por separado y estaría por ver con quién cena en Nochebuena su hija Daniella.

Según ha relatado Pepe del Real esta mañana en 'El programa de Ana Rosa', David Bustamante había trasladado a la candasina su deseo de que la pequeña pasase la esperada noche con su familia. Sin embargo, no será finalmente así y todo parece apuntar a que Daniella cenará finalmente con su madre.

La vida de Paula Echevarría ha dado un vuelco en los últimos meses desde que rompió su relación con el cantante David Bustamante. Unos cambios personales que han hecho que la actriz se refugie en sus amigas para seguir con su día a día. Sin embargo, lo vivido ha afectado a su físico haciéndole perder algunos kilos tal y como ella misma reconoce: «El ajetreo, las cosas... no de verdad, no estoy haciendo dieta ni nada, al contrario. He perdido 6 kilos o así pero en todo este año».