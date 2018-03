Paula Echevarría disfruta de Asturias

Paula Echevarría disfruta desde ayer de sus vacaciones de Semana Santa en Candás, y lo hace con su hija Daniella mientras Miguel Torres, con quien ya no oculta su relación, entrena todos estos días en Málaga con su equipo, pues tiene partido este domingo ante el Villarreal. Una circunstancia que le impide en cualquier caso reunirse esta semana en Asturias con 'Pau', que tras pasar ayer la mañana en la casa familiar, cerca de Perlora, cogió su coche y, acompañada de su hija, se trasladó a hasta la villa de Candás, donde disfrutó de la compañía de familiares y amigos, dando un paseo y tomándose un aperitivo en una céntrica terraza.

La pequeña, entre risas, disfrutaba de una mañana en familia y correteaba de un lado a otro con unos playeros con rueditas, tan de moda entre los niños. Unos vaqueros, un abrigo gris con capucha y una mochila con un llamativo lazo completaban su atuendo. Su madre, también con vaqueros desgastados -como su hija-, optó por unos zapatos rosas de tacón bajo, a juego con su sudadera, una camisa blanca y cazadora vaquera, además de unos llamativos maxipendientes. Como suele ser habitual, su paso por Candás no pasó inadvertido: es el momento de los reencuentros con vecinos y amigos, de saludos, besos y carantoñas.

La complicidad entre madre e hija, que compartieron multitud de gestos cariñosos, fue más que evidente, así como las risas. La actriz asturiana parece haber superado definitivamente el bache emocional y la presión posterior que supuso su separación de David Bustamante. De hecho, saludó amablemente a la nube de fotógrafos que la esperaban ante la puerta de su casa y les pidió que procurasen respetar la imagen de la pequeña. Curiosamente, Bustamante, que hace tres días celebraba su cumpleaños -36 añazos-, colgó en sus redes sociales, en las que suma más de un millón de seguidores, una fotografía junto a su hija antes de que esta viajase a Candás para reunirse con su madre.

Galería. Paula Echevarría pasó la mañana en Candás con su hija Daniella, otros familiares y algunos amigos. / Damián Arienza

En una reciente entrevista, que recogen entre otros medios el 'Abc', explica que fue él quien tomó la decisión de romper. «No me sentía conforme y opté por irme del piso... Es que, encima, se ha dicho que me echaron de casa. A mí no me han echado de casa, tomé la decisión un tiempo y me di cuenta de que no había solución», explicaba el cantante cántabro. Hasta este momento, todas las versiones apuntaban a que era ella la que había puesto fin al matrimonio para poder empezar una relación amorosa con su nueva pareja, Miguel Torres, y que era el cantante cántabro quien andaba llorando por las esquinas. Un hecho que el cántabro niega con rotundidad: «No hubo ni terceras personas ni ninguna razón trágica... simplemente, nos cansamos». Paula Echevarría suele acudir fielmente en Semana Santa a la villa de Candás y dejarse ver por las procesiones de Jueves y Viernes Santo. Otra de sus citas ineludibles es el verano en Asturias, donde suele acudir al Festival de la Sardina, también en Candás. Y puede que sea ese el momento en el que pueda presentar en Asturias a Miguel Torres, su nueva pareja, toda vez que, tal y como confirmaron ella y 'Busta', el divorcio ya se ha firmado y la separación se ha hecho efectiva, según ellos, con buen rollo por ambas partes.