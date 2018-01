Monumental enfado de Paula Echevarría por el acoso de los paparazzis a su hija Paula Echevarría, emocionada en un acto público. / Damián Arienza La actriz ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que muestra a un grupo de fotógrafos a las puertas del centro médico al que acude con la menor ELCOMERCIO.ES Miércoles, 31 enero 2018, 13:18

«Esto es lo que tiene que vivir mi hija, de nueve años, cuando va al médico, y al colegio, y al parque…». Paula Echevarría está harta del acoso de los paparazzis. La actriz, cuyo divorcio con el cantante David Bustamante se acaba de confirmar, lamenta a través de su cuenta de Instagram que su hija Daniella sufra las consecuencias de la imagen pública de sus padres.

«Sí, sus padres son personas 'públicas'… sí, sé que es vuestro trabajo… pero ¿dónde queda el sentido común?», lamenta Echevarría en un mensaje enviado a la prensa a través de la red social en la que cuenta con millones de seguidores y que acompañaba de un vídeo. En él se ve cómo un grupo de fotógrafos aguardaba la llegada de la actriz con su hija y sus padres a las puertas de un centro médico al que acudía con la peña. «¿Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es… esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino… ¿pero ella? ¿Por qué? ¿Para qué? #LeyDeProteccionDelMenor», añade Echevarría en su protesta.

Este vídeo obtuvo ya más de 650.000 visualizaciones y cerca de 5000 mensajes, entre ellos de otros personajes famosos que le han dado su apoyo como Marta Hazas, Sara Carbonero o Carme Chaparro.