Paula Echevarría: «Miguel Torres es más guapo por dentro» Paula Echevarría. / E. C. La ex de Bustamante habla sobre su nueva pareja en 'Diez Minutos', que este sábado se entrega por 0,50 euros más con tu periódico REDACCIÓN Jueves, 29 marzo 2018, 15:37

Ya no se esconde. «Si quiero que no nos pillen, te aseguro que me escondería», cuenta la actriz candasina a 'Diez Minutos', la revista del corazón que este sábado podrá adquirir con su periódico por tan solo 0,50 euros más, entregando el cupón que aparece ese mismo día en la última página del diario. «Miguel Torres es aún más guapo por dentro», contestó cuando se le preguntó sobre su nueva pareja. Hasta el momento, y a pesar de que ya se les había fotografiado saliendo del mismo hotel o de los mismos apartamentos en Madrid, Paula Echevarría no había querido decir nada sobre su relación con el futbolista del Málaga. Además, comenta la revista, entre otras cosas, que el propio Torres les habría contado a sus amigos lo contento que estaba con su nueva relación con la actriz asturiana, que en unas semanas empezará a rodar 'Los nuestros 2', una nueva serie para Tele 5.

Durante la conversación mantenida con la revista 'Diez Minutos' en una fiesta en la discoteca Joy Eslava, Paula Echvarría no quiso hacer referencia a su divorcio con Bustamante que, por cierto, ha dado a entender en las redes sociales que no tiene relación alguna con la modelo gijonesa Claudia Montes, a la que algunos medios del corazón mencionaban como la nueva pareja del cantante cántabro.