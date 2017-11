Pelayo Díaz cumple su sueño de ser portada de Interviú El estilista asturiano luce cuerpo en el último número de la publicación donde habla de su infancia y de su relación con David Delfín y Bimba Bosé ELCOMERCIO.ES Lunes, 27 noviembre 2017, 19:04

El asturiano Pelayo Díaz se ha convertido en el cuarto hombre que posa para la portada de Interviú. Cumpliendo un sueño de su infancia, el estilistae ha seguido los pasos de Jesús Vázquez, Rafael Amargo y Álvaro Escassi y ha mostrado sus encantos en el último número de la publicación. Eso sí, Díaz ha decidido posar con un bóxer blanco en una sugerente imagen donde insinúa más que muestra.

En páginas interiores, Pelayo Díaz asegura que con esta portada cumple un sueño de niño: «Desde pequeño recuerdo a mi madre comprando la revista. Yo admiraba un montón a esas mujeres que protagonizaban la portada: sus poses, su poderío, su fuerza». Habla más de su infancia para contar cómo vivió su homosexualidad en un colegio religioso, una etapa de su vida en la que ya tenía las cosas muy claras. «Hubo una época en la que luché contra ello, pensaba que era algo pasajero. Veía una chica que me gustaba y eso me aliviaba, pero luego me daba cuenta que me gustaba porque corría como yo», afirma el estilista.

En la entrevista concedida a Interviú, Díaz también tiene un recuerdo para su ex, David Delfín, fallecido el pasado mes de junio: «Hasta que no estuve con él no supe que uno se podía levantar por la mañana y acostar por la noche siendo absolutamente feliz y querido». También y habla con cariño para su amiga Bimba Bosé, también fallecida este año.